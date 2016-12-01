Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập!

Luyện tập 01/12/2016 14:02

Giảm cân 5kg trong 1 tuần mà không cần nhịn ăn và luyện tập để giảm cân là điều mơ ước đối với đa số chị em. Do đó, chị em lại vẫn không ngừng tìm kiếm được công thức nào đó giúp giảm cân nhanh, không tốn thời gian mà vẫn đảm bảo được sức khỏe tốt.

Để giảm nhiều cân trong thời gian ngắn, nhiều chị em phải bỏ bữa hoặc ép mình tập luyện quá sức. Điều này thật nguy hại cho sức khỏe vì nhịn ăn và luyện tập quá sức gây nên thiếu hụt năng lượng, hạ đường huyết hoặc một số biến chứng khác.

 

Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập! - Ảnh 1
Giảm cân là điều mà bất cứ chị em nào cũng mong muốn.

Để đảm bảo năng lượng cho cơ thể hoạt động mà vẫn giảm được đến 5kg trong 1 tuần, hãy thực hiện ăn uống theo thực đơn với trứng mà chúng tôi hướng dẫn dưới đây.

Trứng là loại thực phẩm giàu protien và chất dinh dưỡng nên sử dụng trứng là phương pháp tốt để bảo đảm năng lượng cho cơ thể. So với những phương pháp khác, giảm cân với trứng được xem là lành mạnh và an toàn nhất trên cơ chế làm suy yếu sự trao đổi chất.

 

Thực đơn này thật sự đã được nhiều chị em ở khắp các quốc gia trên thế giới kiểm nghiệm giảm 5kg trong vòng 1 tuần. Đừng lo lắng khi nghĩ rằng trứng sẽ làm cho bạn tăng cân, ngược lại chúng giúp cơ thể bạn có cảm giác no lâu.

 

Dưới đây là những gì bạn sẽ phải kiên trì trong 1 tuần để "đốt cháy" ngay 5kg.

 

Ngày thứ 1

 

Sáng: 2 quả trứng luộc, 2 trái cam vắt lấy nước và 1 ly sữa ít béo.

 

Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập! - Ảnh 2
Trứng là thành phần chủ yếu của thực đơn 7 ngày này.

Trưa: 150gr gà luộc không da, tốt nhất là lấy phần ức gà, 1 hũ sữa chua không đường.

Tối: 1 quả trứng luộc,150gr ức gà luộc và 1 trái cam vắt nước hoặc ăn cả phần xác.

 

Ngày thứ 2

 

Sáng: 2 quả trứng luộc, 1 ly nước chanh ấm (nếu không đau dạ dày, bạn hãy vắt hết 1 trái chanh tươi).

 

Trưa: 150gr cá nướng (cá lóc, cá hồi tùy thích), 1 trái bưởi vắt nước hoặc ăn trực tiếp.

 

Tối: 3 quả trứng luộc là đủ.

 

Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập! - Ảnh 3
Bưởi tăng cường vitamin và chất xơ cho cơ thể.

Ngày thứ 3

Sáng: 2 quả trứng luộc, 1 ly nước chanh ấm như ngày thú 2.

 

Trưa: 150gr thịt bò tái qua nước sôi, 1 trái bưởi ăn trực tiếp để bổ sung chất xơ.

 

Tối: 3 quả trứng luộc.

 

Ngày thứ 4

 

Sáng: 2 quả trứng luộc ăn kèm với rau xanh hoặc làm món salad dầu giấm.

 

Trưa: 150gr ức gà luộc ăn kèm với rau xanh tùy thích.

 

Tối: 1 quả trứng luộc và 2 trái cam.

 

Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập! - Ảnh 4
Ức gà luộc không gây tăng cân.

Ngày thứ 5

Sáng: 2 củ cà rốt ép lấy nước uống nguyên chất và 2 quả trứng luộc.

 

Trưa: 1 ly nước ép gồm 2 củ cà rốt và 1 trái cam.

 

Tối: 100gr cá luộc (tùy thích), 1 quả trứng luộc.

 

Ngày thứ 6

 

Sáng: 150gr sữa chua trái cây và 1 ly nước ép cam tươi.

 

Trưa: 2 quả trứng luộc, 2 trái bưởi ép lấy nước uống.

 

Tối: 1 ly nước lọc ấm.

 

Giảm cân 5kg trong 1 tuần: Không nhịn ăn, không luyện tập! - Ảnh 5
Trứng và bưởi - hai thực phẩm chính của thực đơn.

Ngày thứ 7

Sáng: 2 quả trứng luộc, và 1/2 trái bưởi.

 

Trưa: 150gr thịt bò luộc tái, 1 trái cam vắt lấy nước.

 

Tối: 1 ly nước ấm.

 

Thực đơn này yêu cầu sự kiên trì và thực hiện đúng theo lịch trình trên. Nếu bạn có quyết tâm thì chắc chắn con số 5kg giảm xuống là điều bạn có thể nắm trong tầm tay. Và thực đơn này chỉ áp dụng trong một tuần, không được thực hiện hơn vì nó sẽ không đảm bảo được sức chịu đựng giảm cân của cơ thể.

 

Lưu ý thêm, sau khi giảm được 5kg như mong muốn, bạn không nên ăn uống quá nhiều các loại thực phẩm chứ chất béo. Hãy tăng cường các loại rau xanh, cam, bưởi, cá, thịt ức gà để thay cho các món ăn chiên xào để duy trì vóc dáng.

Chúc bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng eo thon ngày nào với thực đơn trên.

 

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