Nghiền nát 1 quả cà chua, da toàn thân trắng mịn như trứng bóc sau lần đầu sử dụng

Hãy bỏ qua những phương pháp tắm trắng đầy hóa chất độc hại, bạn có thể lên tông da chỉ với hỗn hợp tắm cực rẻ sau.

Một làn da trắng mịn đều màu và ít bị bắt nắng là ước muốn của nhiều người, nhất là chị em phụ nữ. Ngày nay, có khá nhiều phương pháp giúp bạn có được làn da trắng không tì vết, thế nhưng tắm trắng với phương pháp tự nhiên luôn được chị em yêu thích; không chỉ ở độ an toàn mà tắm trắng thiên nhiên cũng cho hiệu quả vô cùng tốt.

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn một phương pháp giúp làm trắng da hiệu quả, hãy áp dụng ngay công thức đơn giản với những nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp.

Nguyên liệu chính mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là cà chua. Đây là một loại rau quả làm thực phẩm. Quả ban đầu có màu xanh, chín ngả màu từ vàng đến đỏ. Cà chua có vị hơi chua và là một loại thực phẩm bổ dưỡng, giàu vitamin C và A, đặc biệt là giàu lycopeme tốt cho sức khỏe.

Cà chua thuộc họ cây Bạch anh, các loại cây trong họ này thường phát triển từ 1 đến 3 mét chiều cao, có những cây thân mềm bò trên mặt đất hoặc dây leo trên thân cây khác ví dụ nho. Họ cây này là một loại cây lâu năm trong môi trường sống bản địa của nó, nhưng nay nó được trồng như một loại cây hàng năm ở các vùng khí hậu ôn đới.

Thường được biết đến như 1 loại thực phẩm kỳ diệu cho cả làn da và sức khỏe, cà chua chứa nhiều Vitamin A, E và lycopen, giúp da trắng sáng tự nhiên. Cà chua kết hợp với bột yến mạch là liệu pháp làm trắng được nhiều người xác nhận là có hiệu quả.

Nguyên liệu:

- 1 quả cà chua

- 20g bột yến mạch

- Nửa hũ sữa chua

- 1 thìa cafe mật ong

Cách dùng:

Cà chua bỏ hạt nghiền nhuyễn, hoặc xay mịn. Cho cà chua và bột yến mạch trộn đều, thêm nửa hũ sữa chua và mật ong, tiếp tục trộn cho đến khi có hỗn hợp sệt.

Tắm sơ với nước, thoa hỗn hợp vừa chuẩn bị lên da, massage toàn thân 15 phút rồi xả lại với nước ấm, lau khô và thoa lotion. Hỗn hợp này không những làm trắng da mà còn giúp da hạn chế bắt nắng.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-nat-1-qua-ca-chua-da-toan-than-trang-min-nhu-trung-boc-sau-lan-dau-su-dung-149813.html