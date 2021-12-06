Bạn cảm thấy không tự tin với làn da của mình? Bạn muốn đánh bay lũ mụn sần sùi, xấu xí đang hiện hữu trên khuôn mặt? Đừng ngần ngại, hãy đến với dịch vụ trị mụn tận gốc - Ưu đãi sốc chỉ có tại thẩm mỹ viện Ula để tái sinh làn da sáng mịn không tì vết nhé!

Tình trạng mụn bạn gặp phải như thế nào? Với khí hậu và môi trường ô nhiễm như hiện nay, thì việc ngày càng có nhiều người gặp vấn đề về da là điều vô cùng dễ hiểu. Trong đó, vấn đề da liễu phổ biến nhất đó là mụn. Mụn không chỉ là khiếm khuyết lớn gây mất thẩm mỹ, làm tổn thương da, mà còn là “nỗi ám ảnh” dai dẳng, để lại những di chứng thâm sẹo làm người bệnh thiếu tự tin trong cuộc sống. Không đơn thuần là những vấn đề ngoài da, Các vị trí mụn trên khuôn mặt rất có thể đang cảnh báo tình trạng sức khỏe của cơ quan trong cơ thể. Chính vì vậy, để xử lý mụn dứt điểm, bạn cần phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân gây mụn và áp dụng cách trị mụn phù hợp nhất. Vậy, bạn đang gặp phải tình trạng mụn khó xử nào dưới đây?

Mụn trứng cá do di truyền, thời tiết, rối loạn nội tiết tố tuổi dậy thì, trong thời kỳ mang thai và sinh con.

Mụn ẩn chi chít, sần sùi dưới da khó chữa trị.

Mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn cám khiến da xù xì, thâm sạm.

Mụn viêm, mụn bọc, mụn nhọt, mụn đỏ, mụn u nang,... sưng tấy, đau nhức, để lại những vết thâm sẹo xấu xí trên da.

Mụn thịt, mụn cơm chằng chịt và lan rộng, gây mất thẩm mỹ.

... Thẩm mỹ viện Ula - Địa chỉ trị mụn “dứt điểm”, tái sinh làn da sáng mịn Ngày nay, việc chăm sóc cho làn da đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là phái nữ. Do đó, ngành dịch vụ spa, thẩm mỹ lên ngôi, các cơ sở làm đẹp mọc lên như nấm khiến khách hàng hoang mang không biết nên lựa chọn dịch vụ nào tốt, an toàn và hiệu quả. Giữa vô vàn địa chỉ, thẩm mỹ viện Ula được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ trị mụn và chăm sóc da chuyên sâu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong thị trường làm đẹp, Ula vinh dự tiếp đón hơn 1.000.000 lượt khách hàng tìm đến điều trị mụn và những vấn đề về da khác nhau.

Điều đặc biệt giúp thẩm mỹ viện Ula xây dựng được niềm tin và sự yêu mến của khách hàng, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đó là: hệ thống cơ sở khang trang, hiện đại, thiết bị máy móc tối tân, công nghệ điều trị “vượt bậc” đạt tiêu chuẩn Châu Âu, cùng với phong cách phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp của hơn 300 bác sĩ/chuyên viên/ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoài ra, Ula cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các cộng đồng làm đẹp và các phương tiện truyền thông trong nước. Điểm vượt trội trong dịch vụ trị mụn tại thẩm mỹ viện Ula đó là sử dụng công nghệ trị mụn, tái tạo da tối ưu được chuyển giao từ các nước đi đầu trong ngành thẩm mỹ, bao gồm: Công nghệ chiếu ánh sáng sinh học, Laser Co2 Fractional, đi Oxy-led, bắn xung nhiệt đa tầng IPL, điện di ion, đưa sóng siêu âm lạnh (5°C),... Phương pháp trị mụn bằng công nghệ Laser Co2 Fractional tại Thẩm mỹ viện Ula giúp bắn đi các tia laser siêu vi điểm với bước sóng 1064nm một cách “chính xác” vào các lớp hạ bì, bóc tách các mô tế bào bị hư tổn, tạo đường dẫn đưa yếu tố tăng sinh vào bên trong da, kích thích sản sinh Collagen và elastin. Nhờ đó, mang lại hiệu quả trị mụn tối ưu, loại bỏ tận gốc 90% các loại mụn (mụn viêm, mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn cám,...) chỉ sau 90 phút điều trị. Kiểm soát dầu nhờn, se khít lỗ chân lông, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da, gây ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin, hỗ trợ xóa mờ thâm mụn, sẹo mụn nhanh chóng,... Đồng thời, cung cấp dưỡng chất cho da khỏe mạnh từ bên trong. Chính vì thế, dịch vụ trị mụn tại thẩm mỹ viện Ula thực sự là “giải pháp hoàn hảo” đối với những làn da sần sùi, tổn thương vì mụn. Ưu đãi cực sốc chỉ có tại thẩm mỹ viện Ula Bên cạnh dịch vụ trị mụn chất lượng, mức giá điều trị cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Chi phí điều trị mụn tại Ula khá mềm so với mặt bằng chung. Chỉ với 400k, bạn có thể trải nghiệm quy trình soi khám, tư vấn và điều trị với 20 bước trị mụn chuyên sâu tại đây. Ngoài ra, thẩm mỹ viện Ula còn có nhiều dịch vụ giá ưu đãi và những đặc quyền dành cho khách hàng thân thiết. Do đó, đừng ngần ngại đến ngay Thẩm mỹ viện Ula để trị mụn “triệt để” và tỏa sáng với làn da sáng mịn nhé! Website: https://thammyvienula.vn/

Da khô bong tróc như 'da rắn': 6 công thức tự nhiên giúp bạn làm dịu ngay tại nhà Mùa đông lạnh và khô có thể gây hại da và tóc. Da khô, bong tróc không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn gây ra đau đớn khó chịu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-vu-tri-mun-tan-goc-uu-dai-soc-chi-co-tai-tham-my-vien-ula-440124.html