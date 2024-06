Từng là 'ngôi sao phòng vé' nhưng Lê Khánh có 3, 4 năm bị 'chôn vùi' vì tin đồn hét giá cát-xê, hôn nhân 10 năm viên mãn

Lê Khánh được biết đến nhiều khi ghi dấu ấn qua những vai diễn trong các phim như: Mùi ngò gai, Cô dâu đại chiến, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Gái già lắm chiêu V,...

Ít ai biết, quá khứ Lê Khánh từng sống ở một xóm lao động nghèo, trong một gia đình đông đúc nhiều thế hệ. Với người khác, đó có thể là một bất hạnh nhưng Lê Khánh luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng, bằng tinh thần lạc quan, vui vẻ. Cô từng hài hước kể: "Hồi đó, tôi ở nhà ông ngoại trong một xóm lao động nghèo. Tôi đi làm về muộn, lúc đó cả xóm ngủ hết rồi. Mình vừa bước chân vào xóm là chuột chạy ào ào giống như mình sống trong khu tỉ phú ổ chuột vậy".

Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Khánh tham gia là "Long xích lô" của đài TFS do Võ Việt Hùng đạo diễn. Năm đó, Lê Khánh đang học năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Lê Khánh vẫn luôn nói, cô rất may mắn. May mắn hơn nữa là, nhiều người vào nghề phải đánh đổi, trả giá tình tiền mới có được thành công thì Lê Khánh chưa từng gặp những chuyện như thế. Cô đi lên từ phim truyền hình rồi từ truyền hình bước qua sân khấu cũng rất thành công.