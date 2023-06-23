Trúc Nhân thừa nhận từng có cái tôi quá lớn dẫn đến 'rạn nứt' với một đàn chị trong nghề?

Trúc Nhân được biết đến là một nam ca sĩ tài năng của Vbiz. Tư duy âm nhạc của nam ca sĩ được nhận xét là rất phá cách và không bị nhầm lẫn bởi một ca sĩ nào.

Dù không đăng quang ngôi vị cao nhất tại Giọng hát Việt 2012 nhưng hiện tại Trúc Nhân vẫn được nhiều khán giả ấn tượng bởi qua giọng ca có phần ''tinh quái'' của mình. Đồng thời, người thầy đầu tiên là ca sĩ Thu Minh đã giúp đỡ cho anh thêm nhiều kỹ năng vươn xa hơn trong nghề hát.

Mới đây, trong một liveshow của nữ ca sĩ Thu Minh, Trúc Nhân đã có những chia sẻ đầy cảm xúc đến với đàn chị khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cụ thể, sau màn chào hỏi đầy thân tình, giọng ca Bốn chữ lắm đã có câu hỏi dành cho Thu Minh rằng ''có bao giờ chị muốn từ bỏ em chưa?''. Ngay sau đó, Thu Minh đáp lại ''chị có muốn bỏ cũng không được''. Được đà cảm xúc, Trúc Nhân bồi hồi nhớ lại các kỷ niệm với Thu Minh.

Tuy nhiên, vài năm trước, mạng xã hội rộ lên thông tin Trúc Nhân và Thu Minh rạn nứt tình thầy trò, cả 2 nhiều năm không hề liên lạc với nhau. Trước nghi vấn này, đến năm 2021, Trúc Nhân từng cho biết đã chủ động liên lạc lại với Thu Minh và được đàn chị bỏ qua, vẫn yêu thương như ngày nào.

Trúc nhân xuất hiện trong một liveshow âm nhạc của nữ ca sĩ Thu Minh

Nam ca sĩ chia sẻ khi mới ''chân ướt chân ráo'' vào nghề, cụ thể là sau chương trình Giọng hát Việt, Trúc Nhân khi ấy mang trong mình cái tôi quá lớn, chỉ nghe theo bản thân và đàn chị Thu Minh khuyên gì anh cũng bỏ ngoài tai và tỏ vẻ khó chịu. Đến bây giờ, khi đã cống hiến gần 10 năm trong nghề, Trúc Nhân mới nhận ra những điều ''người thầy'' Thu Minh từng chỉ dạy đã một phần nào giúp anh có được chỗ đứng như hôm nay.

Trúc Nhân đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trong liveshow của đàn chị Thu Minh

Thu Minh xúc động nghẹn ngào, ôm lấy Trúc Nhân và chúc mừng anh trong sự kiện ra mắt MV mới

Suốt 10 năm hoạt động showbiz, những gì mà nam ca sĩ đạt được thật khiến nhiều người ngưỡng mộ, tư duy âm nhạc của Trúc Nhân được giới điệu mộ đánh giá là không nhầm lẫn bởi bất kỳ ca sĩ nào trong Vbiz.

Nam ca sĩ thành công ghi dấu ấn âm nhạc của mình với những ca khúc ''hit'': Bốn chữ lắm, Đông, Thật bất ngờ, Ngồi hát đỡ buồn, Người ta có thương mình đâu, Lớn rồi còn khóc nhè, Sáng mắt chưa,...

Trúc Nhân thành công rực rỡ với ca khúc "Sáng mắt chưa?"

Ngoài ra, cống hiến của nam ca sĩ còn được đền bù bằng những giải thưởng danh giá như: Làn Sóng Xanh - Giải nam ca sĩ triển vọng và Bài hát ấn tượng, Giải Mai Vàng cho MV ca nhạc Bốn chữ lắm, .... và còn rất nhiều giải thưởng và đề cử khác.

Trúc Nhân nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp âm nhạc

Đằng sau những vinh quang đó, Trúc Nhân cũng trải qua nhiều thử thách. Năm 2020, Trúc Nhân từng gặp vấn đề về sức khỏe. Anh bị viêm đa xoang, phải ngưng hát 1 năm. Và đó cũng là khoảng thời gian Trúc Nhân bị suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, nam ca sĩ giành thời gian chiêm nghiệm bản thân, đọc sách, thiền, sinh hoạt lành mạnh, không lâu sau tinh thần anh đã được vực dậy.

Năm 2020, Trúc Nhân từng gặp vấn đề về sức khỏe. Anh bị viêm đa xoang, phải ngưng hát 1 năm.

Ở tuổi 31, Trúc Nhân thừa nhận mình có nhiều thay đổi, đặc biệt là tư duy về cuộc sống. Anh không còn suy nghĩ tiêu cực mà luôn nhìn mọi thứ theo hướng lạc quan, tích cực dù sự việc có tồi tệ đến đâu. Trúc Nhân cũng thích áp lực và mạo hiểm bởi mỗi lần vượt qua, anh thấy mình trưởng thành hơn.