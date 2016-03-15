Tiêu Châu Như Quỳnh street style cá tính trên đường phố Mỹ

Hậu trường 15/03/2016 19:56

Tiêu Châu Như Quỳnh tranh thủ đi dạo chơi tại Mỹ sau những buổi chạy show ở nước Mỹ.

Trong chuyến thăm quan và biểu diễn tại Mỹ một tuần, Tiêu Châu Như Quỳnh có dịp dạo biển Balboa thuộc bang Cali. Giọng ca trẻ chia sẻ đây là khoảng thời gian cô lấy lại tinh thần sau khi miệt mài chạy show ở trong nước.

Tiệu Châu Như Quỳnh tiết lộ, góp mặt trong những show diễn hải ngoại là vinh dự lớn đối với giọng ca trẻ như cô. Vì thế người đẹp khá áp lực mỗi lần bước ra sân khấu. Nhưng chính sự tin yêu của khán giả là động lực giúp Tiêu Châu Như Quỳnh hát với niềm say mê mãnh liệt.

Nói về vùng biển mình đi qua, Tiêu Châu Như Quỳnh hài hước: “Biển đẹp, trời trong và gió mát nên lòng thanh thản vô cùng. Dù sang Mỹ một tuần cảm giác nhớ nhà rất dữ dội. Đứng trước biển lòng bình yên nhưng chỉ mong được về Việt Nam ở cạnh bố mẹ và gặp khán giả thân yêu nhất".

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Tiêu Châu Như Quỳnh vui vẻ dạo chơi tại Mỹ.

Sau chuyến biểu diễn và thăm quan nước Mỹ, Tiêu Châu Như Quỳnh trở về Việt Nam tiếp tục những hoạt động trong nước. Cô cho biết lịch biểu diễn của mình khá đều đặn nên không gặp áp lực về tài chính. Song việc duy trì chỗ đứng trong lòng khán giả cùng biến đổi hình ảnh để tránh nhàm chán là điều cô rất băn khoăn.

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Nữ ca sĩ đi giầy thể thao vui vẻ tham quan biển ở Mỹ.

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Hiện cô đang chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới nhất sẽ được ra mắt khán giả thời gian tới.

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Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn đang độc thân và chưa nghĩ về người yêu. "Với tôi giờ đây sự nghiệp đang được đặt lên hàng đầu, còn chuyện tình cảm tôi nghĩ là tùy duyên", cô nói.

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Nữ ca sĩ cũng đang cân nhắc việc tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

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