Những sao Việt có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn nhưng quyết giấu chồng 'kín như bưng'

Nói về lý do giấu chồng, tháng 12/2023 vừa qua, Sam bộc bạch trên trang cá nhân: "Sao mọi người cứ hỏi chồng em đâu, chồng em là ai? Rồi tự dưng đồn đại tùm lum hết trơn. Trong khi em đã công khai đăng ký kết hôn rồi, em không biết phải làm sao nữa luôn. Chồng em là người bình thường, không phải nghệ sĩ. Em chỉ mong anh ấy có cuộc sống bình yên nhất thôi. Đó là cách em bảo vệ hạnh phúc và gia đình nhỏ của mình. Mong mọi người hiểu cho em, đang bầu bí mà nghe đồn đại tùm lum về gia đình khổ thân mẹ bầu quá".

Hiện tại, nữ diễn viên bước vào những tháng cuối thai kỳ nhưng danh tính bạn đời của Sam vẫn là một dấu hỏi lớn

Minh Hằng

Minh Hằng tổ chức lễ cưới với chồng doanh nhân vào tháng 6/2022 và hiện đã đón con đầu lòng 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, từ khi đám cưới đến hiện tại, nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính của ông xã. Khi đăng hình ảnh, cô cũng khéo léo đăng góc nghiêng hoặc chụp từ phía sau lưng.

Trước khi cưới, Minh Hằng từng viết tâm thư gửi người hâm mộ. Trong đó, cô tiết lộ lý do không công khai danh tính ông xã: "Tôi hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong top keywords của Google Search. Tôi là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng thực hiện dành cho anh".