Nhan sắc xinh đẹp ngỡ ngàng của con gái út MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Yenli Nguyễn - con gái út của nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn có năng khiếu về nghệ thuật.
- Những cặp nghệ sĩ Việt sắp chào đón con song sinh
- "Rich kid" Ngọc Thanh Tâm tổ chức sinh nhật bên hội bạn thân đình đám Vbiz: Sang chảnh đúng chuẩn con nhà điều kiện!
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có hai cô con gái là Maili Nguyễn (23 tuổi) và Yenli Nguyễn (21 tuổi). Cả hai đều được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Trước đây, Kỳ Duyên hiếm khi chia sẻ thông tin về các con đến khán giả. Bởi lẽ, cô không muốn quá trình trưởng thành của Maili và Yenli bị ảnh hưởng bởi truyền thông.
Tuy nhiên, sau khi hai con đủ 18 tuổi, nữ MC đã dần thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh của các con lên mạng xã hội. Đặc biệt, con gái út của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen và sự chú ý của khán giả.
Được biết, Yenli Nguyễn sinh năm 1999 và đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông tại Mỹ. Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào với đôi mắt to tròn cùng nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng. Nhiều ý kiến cho rằng Yenli được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.
MC Kỳ Duyên từng chia sẻ con gái được 3 đại học lớn ở Anh tiếp nhận hồ sơ. Hiện tại, Yenli là sinh viên của trường University Of Bristol (Anh) – ngôi trường nằm trong top 60 Đại học hàng đầu thế giới.
Bên cạnh việc học, Yenli còn có niềm đam mê với âm nhạc khi chơi thành thạo violin và từng nhận được bằng khen cho những hoạt động tích cực trong dàn hợp xướng của nhà trường.