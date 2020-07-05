Nhan sắc xinh đẹp ngỡ ngàng của con gái út MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có hai cô con gái là Maili Nguyễn (23 tuổi) và Yenli Nguyễn (21 tuổi). Cả hai đều được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Trước đây, Kỳ Duyên hiếm khi chia sẻ thông tin về các con đến khán giả. Bởi lẽ, cô không muốn quá trình trưởng thành của Maili và Yenli bị ảnh hưởng bởi truyền thông.

Tuy nhiên, sau khi hai con đủ 18 tuổi, nữ MC đã dần thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh của các con lên mạng xã hội. Đặc biệt, con gái út của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen và sự chú ý của khán giả.