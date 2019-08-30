Nhà văn Nguyễn Văn Thọ bị tai nạn đứt lìa nửa bàn tay trái, phải phẫu thuật suốt 7 giờ

Hậu trường 30/08/2019 11:21

Do không cẩn thận khi sử dụng cưa điện, nhà văn Nguyễn Văn Thọ bị đứt lìa nửa bàn tay trái, máu chảy rất nhiều.

Trên trang cá nhân, nhà thơ Trần Đăng Khoa khiến cộng đồng mạng lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái thông báo tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Theo lời kể, vì bất cẩn khi sử dụng cưa điện mới mua, tác giả tiểu thuyết "Quyên" bị cứa đứt nửa bàn tay trái.

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Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết: "Nhà văn Nguyễn Văn Thọ vừa mua được cái cưa điện rất xịn. Anh mang cưa ra thử. Do bất cẩn, cưa xén đứt lìa nửa bàn tay trái. Máu xối như vòi nước cao áp. Do kinh nghiệm chiến trường, anh bấm để động mạch chủ giảm xối máu rồi garo lại, mang theo nửa bàn tay đứt lìa vào bệnh viện cấp cứu".

Rất may nhờ có kinh nghiệm, nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã làm giảm mất máu và đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau 7 tiếng lên bàn mổ, bàn tay của ông đã được nối lại.

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Hình ảnh được nhà thơ Trần Đăng Khoa đăng tải. Lúc này nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã được các bác sĩ cấp cứu thành công - Ảnh: FB

Sau khi vào bệnh viện thăm hỏi, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết, hiện sức khỏe của bạn thân đã ổn định, khỏe khoắn và vui vẻ.

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người gửi lời hỏi thăm và mong nhà văn Nguyễn Văn Thọ nhanh bình phục.

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Ở tuổi 71, nhà văn Nguyễn Văn Thọ vẫn là một cây bút tài hoa. Cuốn tiểu thuyết 'Quyên' đã được chuyển thể thành phim - Ảnh: FB

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1948 tại Thái Bình. Ông là "cha đẻ" của nhiều cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn nổi tiếng như: Quyên, Gió lạnh, Thất huyền cầm...

Từ khóa:   Nguyễn Văn Thọ Trần Đăng Khoa

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