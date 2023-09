Nhã Phương khóc ròng vì “rừng” người chen chúc đến mừng sinh nhật

Sau khi cùng người hâm mộ xem đoạn clip mình chuẩn bị sẵn để làm quà tặng fan trong buổi offline, Nhã Phương đã rưng rưng. Cô nàng bắt đầu khóc nức nở khi chia sẻ về người bạn diễn Kang Tae Oh của mình xuất hiện trong clip.

Nhã Phương chia sẻ trong nước mắt rằng: “Thật sự là Phương cũng rất nhớ người bạn sinh cùng ngày với mình là Kang Tae Oh. Tae Oh cũng đã hứa với Phương rằng sẽ có mặt tại Việt Nam để cùng đón sinh nhật chung nhưng phút cuối lại có việc đột xuất nên không thể đến được. Tae Oh cũng có nói rằng, sẽ sắp sếp công việc sớm để đến Việt Nam và tổ chức một buổi tiệc sinh nhật muộn cùng Phương tại đây.”







Mới bắt đầu giao lưu trong chương trình mà Nhã Phương đã khóc ròng vì nhớ Kang Tae Oh







Cô nàng "Tuổi thanh xuân" hạnh phúc khi nhận được bánh sinh nhật từ fan gửi tặng

Buổi họp fan của Nhã Phương không những chỉ quy tụ nhiều bạn trẻ đến tham dự chung vui mà còn có những fan lớn tuổi, những fan ruột của bộ phim Tuổi thanh xuân đến gặp thần tượng.

Có mặt tại buổi offline, một nữ khán giả lớn tuổi vui mừng trò chuyện với Nhã Phương: “Cô là fan của Nhã Phương và Tuổi thanh Xuân. Cô cũng rất thích Kang Tae Oh. Cô có mặt tại đây từ lúc 5g chiều để có vị trí ngồi tốt nhất trong buổi giao lưu.” Fan lớn tuổi này còn kể ra các chi tiết mình thích vanh vách trong phim khiến Nhã Phương rất cảm động và một lần nữa lại bật khóc. Khi cô bày tỏ ý định gặp Kang Tae Oh, Nhã Phương cho biết sẽ mời cô đến tham dự họp mặt của anh tại Việt Nam ngay khi có kế hoạch.



Nhã Phương mắt đỏ hoe, rơi nước mắt nhiều lần khi xem lại clip của mình cùng với những kỷ niệm khi đóng "Tuổi thanh xuân" cùng Kang Tae Oh







Tham gia buổi offline chúc mừng Nhã Phương còn có khách mời Don Nguyễn và diễn viên Mai Phương

Trong buổi offline còn có tiết mục chơi trò chơi cùng với Nhã Phương. Ngoài ra một fan nam hát tặng cho cô nàng ca khúc Cô gái đến từ hôm qua khiến Nhã Phương vô cùng thích thú chăm chú lắng nghe.

Khi biết đây là offline chúc mừng sinh nhật diễn viên Nhã Phương của Tuổi thanh xuân, dòng người kéo đến càng lúc càng đông, vây kín một góc Phố đi bộ Nguyễn Du. Nhã Phương lúc này “lọt thỏm” giữa dòng người hâm mộ nhưng lại vô cùng hạnh phúc, mắt rưng rưng vì được đông đảo công chúng đón nhận và thương yêu.







Mai Phương dắt con gái đến tham dự offline của Nhã Phương. Cô cũng từng là người chỉ bảo cho Nhã Phương diễn xuất trong những ngày đầu chập chững



Nhã Phương chia sẽ cô rất cám ơn người chị thân thiết Mai Phương



Rất nhiều fan hâm mộ chen chúc quay phim và chụp ảnh lại buổi họp mặt đáng nhớ

Được đông đảo khán giả chú ý từ phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò nhưng ít tai biết rằng trước đó, Nhã Phương từng tham gia đóng khá nhiều MV ca nhạc, phim truyền hình, quảng cáo.

Nhã Phương ít nhiều để lại ấn tượng trong các bộ phim truyền hình: Những thiên thần áo trắng; Gia đình số đỏ; Hoàng tử xấu trai… cho đến khi cô được giao vao nữ chính trong phim điện ảnh Quả tim máu của đạo diễn tài năng Victor Vũ, tên tuổi Nhã Phương thực sự vụt sáng, cô được đại đa số khán giả yêu phim biết đến và nhận được sự công nhận của giới chuyên môn.

May mắn nối tiếp nhau, vai Thêu mà đạo diễn Vũ Ngọc Đãng giao cho cô trong Vừa đi vừa khóc đã giúp nữ diễn viên 24 tuổi chiếm được hoàn toàn trái tim của những khán giả khó tính nhất bằng một diễn xuất chân thật, tự nhiên.







Dòng người kéo đến càng lúc càng đông chúc mừng sinh nhật Nhã Phương



Cô nàng "lọt thỏm" giữa dòng người chen lấn ở ngoái để được gặp mặt thần tượng

Nhã Phương là cái tên đang được đông đảo khán giả Việt hâm mộ sau khi diễn xuất vai Linh trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân cùng nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tea Oh. Sau khi phim kết thúc, Nhã Phương lại tiếp tục được lựa chọn vào vai chính trong một phim truyền hình kết hợp đài TBS của xứ Phù Tang. Phim có tựa đề Khúc hát mặt trời, được quay ở cả hai nước và hiện đã bấm máy từ tháng 4.



Nhã Phương vẫn không ngừng khóc khi bước xuống giao lưu cùng khán giả



Một fan lớn tuổi chen chân vào để gặp mặt Nhã Phương



Nhã Phương trân trọng trao quà cho fan trung niên của mình. Cô nàng hạnh phúc vì fan đặc biệt này có thể kể ra vanh vách những chi tiết trong phim và lý do vì sao yêu thích Nhã Phương



Nhã Phương được fan hậm mộ hát tặng ca khúc "Cô gái đến từ hôm qua"

Nhã Phương sẽ vào vai một cô gái trẻ có giọng hát hay và khả năng sáng tác. Nhưng cô không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo và luôn phải đối diện cái chết. Khúc hát mặt trời là phim truyền hình thứ hai hợp tác giữa Việt Nam và đài TBS của Nhật Bản, sau Người cộng sự năm 2013 đã giành khá nhiều giải thưởng trong nước.

Ngoài ra, Nhã Phương còn có vai diễn điện ảnh mới trong bộ phim 49 ngày hiện đang khởi quay. Nữ diễn viên sẽ kết hợp diễn xuất cùng danh hài Trường Giang trong vai bạn gái và nhẫn tâm rũ bỏ anh chàng không thương tiếc.