Mới sinh mắt híp, bé gái Hà Nội giờ xinh như búp bê, là sao nhí có cát xê thuộc hàng khủng, ngỡ ngàng khi gia thế cũng 'không phải dạng vừa'

Với lối diễn xuất tự nhiên trong vai trò diễn viên, mẫu nhí - Cherry An Nhiên được công chúng yêu mến đón nhận như một tài năng thiên bẩm. Cô bé có tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh ngày 08/6/2017 tại Hà Nội trong gia đình cơ bản có mẹ là giáo viên, bố là công an. Ngay từ khi 2 tuổi, Cherry An Nhiên đã sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật.

Vai diễn ấn tượng của Cherry An Nhiên trong Đừng Làm Mẹ Cáu

Được biết, hiện tại An Nhiên đang là một trong những mẫu nhí có mức cát - xê cao nhất tại Hà Nội. Không chỉ trình diễn thời trang, An Nhiên còn là gương mặt đắt show chụp hình, quay TVC quảng cáo, MV...

Xinh xắn, đáng yêu là vậy nhưng ít ai biết, mẹ cô bé từng ngỡ ngàng khi thời điểm bé chào đời lại "chẳng giống ai". Mẹ của An Nhiên từng chia sẻ: "Cherry lúc mới sinh thực sự khiến mình có cảm nhận rất khác, mình thường hay trêu con là: "Eo ôi, sao nhìn chả giống ai!" vì lúc đó An Nhiên mắt vừa một mí, cứ híp híp lại, và còn nhỏ xíu xiu nữa. Nhưng bà ngoại An Nhiên thì luôn bảo con "trộm vía", mặt nét xinh thế này mà mẹ còn chê. Bà còn nói, những em bé mới sinh thường chưa vỡ nét, nhưng mặt An Nhiên như này thì đã "trộm vía" xinh xắn, đáng yêu rồi.

Thế là sau này khi con dần lớn lên, mình mới nhìn thấy được các đường nét trên gương mặt của An Nhiên hiện lên rõ ràng hơn, và hy vọng là trong tương lai, con trưởng thành nhưng vẫn sẽ không bị phá nét".

Cô bé 'càn quét' nhiều sàn diễn thời trang

Ngoài khả năng diễn xuất và làm người mẫu, CĐM mới đây còn ngỡ ngàng khi biết được gia thế khủng của cô bé. Theo đó, mới đây trên mạng xã hội, loạt ảnh về đám cưới thời xưa nhận được nhiều quan tâm, theo dõi của đông đảo netizen. Bức ảnh chụp năm 1952 tại một đám cưới thượng lưu, trong đó dung mạo chú rể điển trai như tài tử.

Trên một diễn đàn, bài đăng về đám cưới này thu hút gần 10 nghìn lượt like cùng nhiều bình luận. Theo chú thích của bài viết, chú rể là “thiếu gia Nguyễn Đức Chiểu của nhà may Adam, nhà số 19 phố Tràng Tiền (Hà Nội), nơi giới quý tộc thường đến may đồ”. Cô dâu là “Nguyễn Thị An, gia đình gia giáo, làm ăn lớn ở phố Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến), có nhà máy chuyên dệt quần áo để bán”.

Đặc biệt, câu chuyện tình yêu của cô dâu – chú rể này thu hút nhiều quan tâm. Người viết bài chia sẻ: “Chú rể thích cô dâu từ rất lâu rồi. Có lần vào Tết, anh Chiểu đến nhà cô An chơi dịp Tết thì chẳng gặp được vì cô An bận đi với người yêu - vốn cũng là em út của một đại gia nức tiếng làng Cự Đà. Ra hồ Gươm, tình cờ cả 3 người gặp nhau, cô "bơ" anh luôn, chẳng đoái hoài gì đến.

Sau đó, trước hôn lễ do gia đình sắp đặt, cô nói thẳng là không yêu anh. Cuối cùng, sau nhiều năm chung sống, cô dâu ngày ấy cũng 'đổ' vì ông xã yêu thương quá”.

Hình ảnh một đám cưới thượng lưu thời xưa nhận về nhiều quan tâm của cư dân mạng.

Dưới bài viết đính kèm thêm chùm ảnh về đám cưới, nhận về không ít bình luận: “Cụ ông trông như tài tử điện ảnh luôn. Đẹp trai, phong độ, lại còn con nhà giàu”, “Chú rể đẹp trai như tài tử, nhà lại giàu, đã thế còn chung thủy. Hết nước chấm”, “Chú rể đẹp trai quá , con cháu nhà này chắc toàn cực phẩm”, “Nhìn cụ chuẩn tài tử Hồng Kông”…

Đặc biệt dân mạng có nhắc tới việc chú rể chính là cụ nội của sao nhí Cherry An Nhiên.

Trên trang cá nhân, Cherry An Nhiên cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận: “Đây là cụ nội của con ạ. Nhưng cụ con và ông bà con trước ở 18 Tràng Tiền chứ không phải số nhà 19 ạ”. Có thể thấy, nữ diễn viên nhí thừa hưởng nhiều nét đẹp di truyền của gia đình.