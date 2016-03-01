MC Hà Trinh quyến rũ, gợi cảm với thiết kế của Lê Văn Thảo

Hậu trường 01/03/2016 13:41

Góp mặt trong sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh “Taxi, em tên gì?” vừa qua, MC Hà Trinh đã chọn bộ trang phục quyến rũ, gợi cảm của NTK Lê Văn Thảo.

Là gương mặt quá quen thuộc với những gameshow truyền hình giải trí, những talk đời sống cùng các nghệ sĩ Việt với vai trò dẫn chương trình, MC Liêu Hà Trinh càng ngày càng khẳng định sự chuyên nghiệp về phong cách lẫn hình ảnh.

MC Hà Trinh quyến rũ, gợi cảm với thiết kế của Lê Văn Thảo - Ảnh 1

MC Hà Trinh.

Trong năm 2016, MC Hà Trinh hướng đến hình ảnh quyến rũ, sexy, gợi cảm, thoát khỏi hình ảnh giản dị, nữ tính, dịu dàng vốn “định hình” trong suy nghĩ của nhiều người về cô. Quan điểm làm nghề của nữ MC duyên dáng làt? việc “cân bằng” giữa kinh nghiệm “cầm mic” lẫn phong thái tự tin, chỉn chu và luôn biến hoá mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Là một người yêu cái đẹp và là phụ nữ luôn biết các chăm chút diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng, MC Hà Trinh đã tìm kiếm cho mình những cộng sự tốt để xây dựng hình ảnh cho cô trong năm 2016.

MC Hà Trinh quyến rũ, gợi cảm với thiết kế của Lê Văn Thảo - Ảnh 2

MC Hà Trinh đã tìm kiếm cho mình những cộng sự tốt để xây dựng hình ảnh cho cô trong năm 2016.

Mới đây, MC Hà Trinh đã xuất hiện trong sự kiện ra mắt phim “Taxi, em tên gì?” của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh - Đinh Tuấn Vũ. Với tư cách MC dẫn dắt lễ ra mắt phim, Hà Trinh chọn “bộ cánh” của NTK Lê Văn Thảo, có sự kín đáo, gợi cảm, khoe được những vòng cơ thể gọn gàng, săn chắc. Cô vẫn trung thành với phong cách gợi cảm, nhưng chuyển hướng dần sang sexy nhưng không khoe thân “phản cảm”. Nữ MC cho biết: “Nghề dẫn chương trình có nhiều cái khó không như các sĩ, diễn viên, người mẫu…, nhất là trong khoản trang phục tham gia event. Công việc của người dẫn chương trình trên sân khấu là kết nối khán giả với câu chuyện, khách mời, nhà sản xuất… MC cũng gần như là “bộ mặt” của toàn chương trình nên dù chọn phong cách gợi cảm, quyến rũ cũng cần tôn trọng khán giả phía dưới. Vì thế, khi lựa chọn trang phục, Trinh vẫn trò chuyện rất kỹ với NTK để có thể giúp mình đẹp hơn, sang trọng, thời trang nhưng không phản cảm trong mắt người xem”.

MC Hà Trinh quyến rũ, gợi cảm với thiết kế của Lê Văn Thảo - Ảnh 3

Mặc dù khá bận rộn với lịch quay hình talk, dẫn dắt gameshow thực tế… nhưng MC Hà Trinh vẫn dành thời gian đều đặn tập yoga ít nhất 2 tiếng/ ngày. Cô cho rằng đây là phương pháp hiệu quả để cân bằng tinh thần, giữ vóc dáng đẹp và là cách để cô tự tin về cơ thể hơn khi diện “bộ cánh” sexy.

MC Hà Trinh quyến rũ, gợi cảm với thiết kế của Lê Văn Thảo - Ảnh 4

Cô cho rằng đây là phương pháp hiệu quả để cân bằng tinh thần, giữ vóc dáng đẹp và là cách để cô tự tin về cơ thể hơn khi diện “bộ cánh” sexy.

Hiện tại, MC Hà Trinh còn đang là host của gameshow Chọn mặt gửi vàng, chương trình giải trí tương tác thực tế với các người chơi trên phố. Cũng nhờ chương trình này, người đẹp có thêm khá nhiều fans bởi sự thân thiện, gần gũi và vui vẻ của mình khi gặp gỡ các người chơi bất kỳ. Gameshow hiện đang phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21-2.

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