Lưu Hương Giang ngưỡng mộ Hà Tăng vì biết “buông bỏ” để hưởng thụ cuộc sống

Hậu trường 12/05/2016 16:26

Lưu Hương Giang rất ngưỡng mộ cách sống biết "buông bỏ" của Tăng Thanh Hà .

Mới đây, ca sĩ Lưu Hương Giang vừa chia sẻ bài viết về cuộc sống hạnh phúc của Tăng Thanh Hà kem theo những lời khen, sự ngưỡng mộ dành cho “ngọc nữ” làng điện ảnh.

Vợ Hồ Hoài Anh viết: "Khi phụ nữ phải gồng mình bon chen ngoài xã hội để giữ vị trí thì điều đó chứng tỏ có thể họ chưa tìm được người đàn ông cho họ niềm tin vào 1 tương lai vũng chắc. Khi người làm nghệ thuật đang từ đỉnh cao sự nghiệp biết buông bỏ đúng thời điểm và chỉ xuất hiện những nơi đáng xuất hiện thì đó mới là người thông minh.

Sống thế này mới là sống, vừa làm vừa hưởng thụ. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống như này nhưng mấy ai làm được. Mình cũng tự cảm thấy may mắn khi đang được sống trong tinh thần chỉ làm những việc mình thích !"

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Vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh

 

Giữa lúc tên tuổi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tăng Thanh Hà đã quyết định bỏ lại ánh hào quang sân khấu lên xe hoa với thiếu gia Louis Nguyễn. Sau đám cưới, Ngọc nữ họ Tăng đã lui về hậu trường tập chung vào công việc kinh doanh chăm lo cho tổ ấm và sinh con.

Quyết định của Hà Tăng khi đó khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhưng hiện tại, “cô Trúc” của phim “Bỗng dưng muốn khóc” đang có đầy đủ mọi thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước, đó là: chồng đẹp, con xinh, gia đình giàu có hạnh phúc. Đây chính là minh chứng hoàn hào cho quyết định "buông bỏ" sân khấu để mưu cầu hạnh phúc riêng tư đúng đắn của người đẹp.

Còn ca sĩ Lưu Hương Giang cũng có hạnh phúc không kém gì Tăng Thanh Hà khi cô đang mang bầu lần thứ 2. Dù mỗi mỗi người có cuộc sống, hướng đi khác nhau nhưng cả Hà Tăng và Lưu Hương Giang đều là những phụ nược được sống với sở thích và thú vui của mình.

 

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Cuộc sống viên mãn hạnh phúc của Hà Tăng

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   Tăng Thanh Hà

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