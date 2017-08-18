Dù đã lên chức bà ngoại, mẹ MC Phương Mai vẫn tự tin mặc áo tắm khoe thân hình nóng bỏng khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Sau thời gian bận rộn, Phương Mai cùng gia đình đã đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Nữ MC chia sẻ, cô và mẹ rất hợp nhau nên thường xuyên tâm sự và chia sẻ mọi chuyện. Đặc biệt, người đẹp cũng thú nhận dù lớn tuổi nhưng mẹ cô rất sành điệu và thích làm đẹp Bà cũng là người đã động viên cô rất nhiều, thậm chí mẹ Phương Mai còn thường ép cô phải chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn.

Đặc biệt, dù đã lên chức bà ngoại nhưng mẹ của MC Phương Mai vẫn rất tự tin khi mặc bikini gợi cảm đọ dáng với hai con gái.

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