Lên chức bà ngoại, mẹ MC Phương Mai vẫn thích diện bikini nóng bỏng đọ sắc cùng 2 con

Hậu trường 18/08/2017 16:20

Dù đã lên chức bà ngoại, mẹ MC Phương Mai vẫn tự tin mặc áo tắm khoe thân hình nóng bỏng khi đi nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Sau thời gian bận rộn, Phương Mai cùng gia đình đã đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Nữ MC chia sẻ, cô và mẹ rất hợp nhau nên thường xuyên tâm sự và chia sẻ mọi chuyện. Đặc biệt, người đẹp cũng thú nhận dù lớn tuổi nhưng mẹ cô rất sành điệu và thích làm đẹp Bà cũng là người đã động viên cô rất nhiều, thậm chí mẹ Phương Mai còn thường ép cô phải chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn.

Đặc biệt, dù đã lên chức bà ngoại nhưng mẹ của MC Phương Mai vẫn rất tự tin khi mặc bikini gợi cảm đọ dáng với hai con gái.

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
MC Phương Mai và gia đình cùng đi nghỉ dưỡng tại một resort ở Phú Quốc - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Vẻ trẻ trung và hiện đại của mẹ MC khi chụp hình chung với con gái - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Phương Mai chia sẻ mẹ cô rất thích làm đẹp nên bản thân cô lẫn chị gái luôn đảm nhận vai trò nhiếp ảnh, chụp cho mẹ những khoảnh khắc đẹp nhất - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Gia đình Phương Mai có 3 chị em, cô có một chị gái đã lập gia đình và có hai con, em trai thì đang du học - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Mẹ MC vẫn rất cá tính khi cắt tóc ngắn, diện bikini chụp hình cùng con gái tại hồ bơi - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Nghỉ dưỡng cùng gia đình lần này, người đẹp cũng tranh thủ thời gian để khoe thân hình bốc lửa "đốt mắt" người nhìn - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
MC cũng chia sẻ để có được thân hình cân đối, Phương Mai đã áp dụng chế độ tập gym và ăn kiêng rất khắt khe - Ảnh: Internet

MC Phương Mai diện bikini khoe hàng nóng bỏng
Người đẹp sở hữu thân hình sexy, nóng bỏng nên luôn lựa chọn những bộ trang phục có thể tôn lên vóc dáng cuốn hút của mình - Ảnh: Internet 

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