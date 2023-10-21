Mai Phương là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới 2002 tại Anh Quốc và xuất sắc lọt vào top 20 người đẹp nhất. Tuy nhiên, sau đó nàng hậu bỏ lại hào quang, chọn cuộc sống bình yên hơn.

Cách đây 20 năm, Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi. Thời điểm đăng quang Hoa hậu, cô gái gốc Hải Phòng không chỉ được đánh giá cao bởi vẻ đẹp duyên dáng, phúc hậu mà còn gây ấn tượng bởi trình độ học vấn, khả năng giao tiếp và tính cách ngoan hiền. Cách đây 20 năm, Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi Mai Phương cũng may mắn là đại diện Việt Nam đầu tiên được trao trọng trách tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới 2002 tại Anh Quốc và xuất sắc xếp hạng thứ 15 chung cuộc. Sau cuộc thi, Mai Phương được gia đình cho sang Anh du học tại trường Đại học Luton dù tên tuổi của người đẹp lúc này đang được 'săn đón'.

Mai Phương cũng may mắn là đại diện Việt Nam đầu tiên được trao trọng trách tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Hoa hậu Thế giới 2002 tại Anh Quốc và xuất sắc xếp hạng thứ 15 chung cuộc Tại thời điểm này, nàng hậu cũng từng gây xôn xao một thời khi gia đình cô đột nhiên thông báo cô mất tích và nghi bị "bắt cóc". Sau đó khi trở về, người đẹp giải thích chỉ là hiểu lầm do cô căng thẳng trong quá trình ôn luyện để đi du học nên cô bỏ xuống Tuần Châu để đi chơi và đi cùng một người bạn gái chứ không phải bị "mất tích". Sau khi hoàn tất quá trình du học ở nước ngoài, Mai Phương trở về Hải Phòng làm việc, công tác trong ngành hải quan. Cô từng cho biết đây là một nghề mà cô cảm thấy hợp với những gì mình học được ở Anh. Nàng hậu cũng từng gây xôn xao một thời khi gia đình cô đột nhiên thông báo cô mất tích và nghi bị "bắt cóc" Sau khi hoàn tất quá trình du học ở nước ngoài, Mai Phương trở về Hải Phòng làm việc, công tác trong ngành hải quan Đầu năm 2008, Hoa hậu Việt Nam 2002 kết hôn với mối tình đầu và cặp đôi đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Cả hai từng yêu nhau tám năm rồi mới xây dựng tổ ấm. Chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, Mai Phương nói: "Tôi quan niệm, tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ cá nhân. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may, khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao… Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình".

Đầu năm 2008, Hoa hậu Việt Nam 2002 kết hôn với mối tình đầu và cặp đôi đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh Ở tuổi 38, Mai Phương có cuộc sống viên mãn. Theo chia sẻ của Hoa hậu Việt Nam 2002, ông xã cô là người rất có trách nhiệm với gia đình nên mọi thứ trong đời sống hôn nhân của hai cũng trở nên êm ấm hơn. Ở tuổi U40, Mai Phương vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng cô nhận lời tham gia một số sự kiện văn hóa của thành phố cũng như làm mẫu cho những nhà thiết kế thân thiết Lần gần đây nhất cô xuất hiện trước truyền thông là khi tham dự lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân vào tháng 12/2022 Thỉnh thoảng cô nhận lời tham gia một số sự kiện văn hóa của thành phố cũng như làm mẫu cho những nhà thiết kế thân thiết. Cách đây gần 1 năm, Mai Phương bất ngờ có bộ hình áo dài vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Được biết, vì quý mến NTK nên cô mới chụp bộ ảnh, còn với Mai Phương, cô không có ham muốn lấn sân trở lại vào làng giải trí. Cô thích cuộc sống của một Hoa hậu bị "mất tích hơn". Lần gần đây nhất cô xuất hiện trước truyền thông là khi tham dự lễ cưới của Hoa hậu Ngọc Hân vào tháng 12/2022.

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