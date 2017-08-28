Trong liveshow Love songs: Cả một trời thương nhớ được diễn ra tại TP.HCM vừa qua, Hồ Ngọc Hà không chỉ mang đến cho khán giả những tiết mục tuyệt vời mà còn khiến mọi người thấy hiểu cô hơn với những chia sẻ chân thành từ đáy lòng.

Hà Hồ cho biết cô luôn chọn cách im lặng với mọi scandal xảy ra với mình. Nhưng, một năm qua, cô lại muốn nói rất nhiều. Nữ ca sĩ đã dành cả chương trình để trải lòng về đời tư của mình sau những ồn ào trong thời gian qua, những lời bộc bạch chân thành đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa cô và khán giả.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Sẽ có những khán giả, những cô gái như Hà, đôi khi đánh mất đi lý trí của mình và dùng bản năng để yêu. Dùng bản năng để yêu thì sẽ có cảm xúc nhưng chưa chắc đó là lựa chọn đúng đắn của mình. Nếu chúng ta cứ bám víu vào bản năng đó thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ ân hận… Trong chính con người của Hà thật sự có sự ân hận", theo Kiến Thức.

Dù không nói thẳng về người đàn ông mà mình đã có cuộc tình đầy bản năng và đánh mất lý trí nhưng hầu hết khán giả đều ngầm hiểu người mà Hà Hồ đang nói đến chính là đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Bởi, cách đây gần một năm, cô và đại gia này đã chia tay với nhiều tai tiếng, thậm chí ảnh hưởng đến hình tượng của nữ ca sĩ nhiều nhất.

Hà Hồ nói về thời gian đầy khó khăn: "Hà đã vượt qua quãng thời gian một năm qua đầy đau khổ… Tất cả những lầm lỗi đó dù có sai, tất cả đều do Hà, có quãng thời gian mình đã quá vội vàng và luôn nghĩ mình là đúng và chắc chắn mọi người sẽ hiểu việc mình đã làm. Nhưng Hà đã chọn cách dừng lại và rút lui ", theo Kiến Thức.

Cuộc tình nhận nhiều "gạch đá" nhất showbiz Việt

Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc tình của Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa đã nhận vô số những phản ứng tiêu cực, nhẹ thì nói bóng gió, nặng hơn là chỉ trích, mắng chửi, thậm chí không ít người yêu cầu tẩy chay nữ ca sĩ.

Từ trước đến nay, chưa có một chuyện tình của sao Việt nào lại phải hứng chịu nhiều lời mắng chửi khủng khiếp như cuộc tình của Hà Hồ và Chu Đăng Khoa.

Nguyên nhân mối tình này bị phản đối dữ dội có lẽ ai cũng biết. Giọng ca Cả một trời thương nhớ được xem là người thứ ba làm gia đình của người tình tan vỡ. Đồng thời, không ít người cho rằng nữ ca sĩ chạy theo đại gia kim cương bỏ Cường Đô la trong lúc anh gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Trước phản ứng dữ dội của công chúng, Hồ Ngọc Hà đành giấu chuyện tình với đại gia đồng thời tuyên bố cô và Chu Đăng Khoa chỉ là bạn bè. Tuy nhiên, những hình ảnh hẹn hò thân mật giữa nữ ca sĩ và người tình liên tục xuất hiện trên mạng xã hội làm dư luận một lần nữa sôi sục.

Đỉnh điểm của sự việc là khi vợ của Chu Đăng Khoa lên tiếng cảnh báo Hà Hồ trên trang cá nhân với nội dung: "Sắp đạt được thôi em, chịu khó ủ mưu thêm đi, đỏ chưa phải là chín đâu. Chị nhịn cũng mức vừa phải thôi. Chị hiền nhưng đừng làm phiền tới chị, cảnh cáo lần đầu!".

Hồ Ngọc Hà nhận được bài học gì sau cuộc tình bản năng này?

Chuyện tình không danh chính ngôn thuận của Hà Hồ cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết khi vào đầu tháng 5 vừa qua, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - người anh thân thiết của nữ ca sĩ tiết lộ cặp đôi đã "đường ai nấy đi". Mr Đàm còn chia sẻ, Hồ Ngọc Hà và đại gia chia tay từ trước Tết 2017 và người chủ động buông tay là nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà lần đầu bộc bạch hết những suy nghĩ của cô về tình yêu cũng như những điều mà bản thân rút ra được sau mỗi lần đau vì yêu. Mặc dù nữ ca sĩ không nhắc đến người tình đại gia trong câu chuyện chia sẻ của mình nhưng mọi người đều ngầm hiểu cô đang muốn ám chỉ Chu Đăng Khoa.

Hồ Ngọc Hà nói: "Cứ nghĩ rằng hào phóng trong tình cảm sẽ nhận được những điều tuyệt diệu nhất trong tình yêu nhưng thực ra không phải như thế. Cần phải xem đối tượng mình hào phóng có hào phóng hay không. Rất nhiều đêm Hà đã chờ đợi rồi lại tìm đến Hà, rồi lại chờ đợi, rồi lại tìm đến Hà và câu chuyện quanh quẩn cứ mãi là như vậy, không bao giờ tìm được một lối thoát. Hà cứ ru ngủ mình hàng đêm rằng mình sẽ làm được, mình sẽ thay đổi được, không có gì là điều mình không thể làm".

"Thế nhưng, Hà nhận ra một chân lý đừng bao giờ vỗ ngực xưng tên về tình yêu, danh tiếng, tiền bạc. Tất cả những điều đó không nằm trong tầm tay của mình. Vì thế, với Hà sự khiêm tốn là điều Hà lấy làm tôn chỉ cho chính cuộc sống của mình…", nữ ca sĩ trải lòng.