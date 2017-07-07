Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng

Gần đây vụ kiện giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch TP.HCM được dư luận quan tâm, đồng thời làm nhiều khán giả tò mò về cuộc sống của nữ diễn viên sau một thời gian vắng bóng.

Tên đầy đủ của Ngọc Trinh là Phạm Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1977), tốt nghiệp khoa Kịch nói trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Được sự hỗ trợ và dìu dắt của các bậc tiền bối trong nghề và cái duyên với nghề, cô đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong làng kịch nói, được nhiều khán giả yêu mến.

Bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc Trinh là vai diễn Vy trong phim Mùi ngò gai. Vai diễn này giúp cô tạo được dấu ấn đậm sâu với khán giả. Tuy nhiên, khi bộ phim đang hút khách và sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên đột nhiên bị bệnh và vắng bóng trên màn ảnh, để lại không ít tiếc nuối cho công chúng.

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