Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng

Hậu trường 07/07/2017 16:33

Gần đây vụ kiện giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch TP.HCM được dư luận quan tâm, đồng thời làm nhiều khán giả tò mò về cuộc sống của nữ diễn viên sau một thời gian vắng bóng.

Tên đầy đủ của Ngọc Trinh là Phạm Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1977), tốt nghiệp khoa Kịch nói trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Được sự hỗ trợ và dìu dắt của các bậc tiền bối trong nghề và cái duyên với nghề, cô đã tạo được một chỗ đứng vững chắc trong làng kịch nói, được nhiều khán giả yêu mến.

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Thành danh trên sân khấu kịch nói nhưng ít ai ngờ ước mơ thuở nhỏ của Ngọc Trinh là thành nghệ sĩ cải lương - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Con đường sự nghiệp của Ngọc Trinh khá êm đềm vì được sự hỗ trợ của nhiều người giàu kinh nghiệm trong nghề. Cùng với sự nỗ lực không ngừng, nữ diễn viên đã để lại tên tuổi trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Mối tình thầy-trò giữa Công Ninh và Ngọc Trinh từng khiến cho mọi người xôn xao vì cô kém người yêu đến 16 tuổi - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Nhưng sau 10 năm gắn bó, chuyện tình này cũng kết thúc với lý do được Ngọc Trinh chia sẻ :"Chúng tôi có duyên mà không có nợ" - Ảnh: Internet

Bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc Trinh là vai diễn Vy trong phim Mùi ngò gai. Vai diễn này giúp cô tạo được dấu ấn đậm sâu với khán giả. Tuy nhiên, khi bộ phim đang hút khách và sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên đột nhiên bị bệnh và vắng bóng trên màn ảnh, để lại không ít tiếc nuối cho công chúng.

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Vai Vy trong phim Mùi ngò gai không chỉ là vai diễn đưa tên tuổi Ngọc Trinh vào lòng khán giả và còn giúp cô tìm thấy người đàn ông của đời minh - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Trong lúc bệnh tật vây quanh, Ngọc Trinh được sự chăm sóc ân cần của đạo diễn Kim Se Hyuk - người chồng hiện tại - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Trinh khá êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc vẫn chưa trọn vẹn vì dù đã bước qua tuổi 40, nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa có niềm vui được làm mẹ - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Nữ diễn viên chia sẻ :"Tôi cũng thường thăm khám bác sĩ nhưng tôi nghĩ duyên chưa tới, nên mặc dù tôi rất muốn có con nhưng có lẽ trời chưa cho. Tôi vẫn trấn an mình và ông xã để không vì như vậy mà đổ lỗi cho nhau, tạo áp lực cho bản thân mình, khiến bản thân căng thẳng. Giờ tôi không buồn về chuyện này, tôi vẫn chăm chỉ đi làm và vẫn cứ lạc quan vì cái gì đến nó sẽ đến".

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Những ngày vừa qua, vụ kiện giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch TP.HCM về vấn đề hủy hợp đồng vẫn chưa đến hồi kết và thu hút nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Ngọc Trinh được sự ủng hộ tinh thần từ nhiều người bạn đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Thậm chí đàn anh Hoài Linh cũng đến ủng hộ tinh thần cho nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Hé lộ cuộc sống của Ngọc Trinh sau thời gian vắng bóng
Phiên tòa mới nhất diễn ra vào sáng nay, ngày 7/7. Do cần xem xét kỹ lưỡng vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 11-7 sẽ tuyên - Ảnh: Internet

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