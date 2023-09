Dương Cẩm Lynh hóa quý cô thanh lịch ở Hội An

Trong một dịp đi du lịch kết hợp với công việc, Dương Cẩm Lynh đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi của mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại Hội An. Bối cảnh cô và ekip chọn để thực hiện bộ ảnh là một trong những nơi nổi tiếng nhất tại Hội An – sông Hoài. Sông Hoài là một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua Hội An, được xem là biểu tượng không thể tách rời của phố cổ.