Diệp Bảo Ngọc lúng túng vì trang phục xẻ sâu vòng một

Hậu trường 16/03/2016 09:51

Diệp Bảo Ngọc khoe vẻ sexy khó cưỡng trong bộ cánh ôm sát sau khi giảm được 3kg.

Tối 15/3, nữ diễnt? viên Diệp Bảo Ngọc là nhân vật được chú ý nhất khi tham dự một sự kiện được diễn ra ở trung tâm TP.HCM.  "Bà mẹ một con" đã thay đổi hoàn toàn phong cách dịu dàng và nữ tính trước đây bằng hình ảnh cá tính và gợi cảm hơn. 

Trang phục khoét sâu vòng một giúp Diệp Bảo Ngọc khoe lợi thế gợi cảm cùng làn da trắng quyến rũ. Cô cho biết đây sẽ là bước đột phá mới về hình ảnh của mình trong thời gian sắp tới.

Đi cùng với Diệp Bảo Ngọc là nữ diễn viên Cao Thái Hà, cả hai là bạn thân và đồng nghiệp của nhau. Cặp đôi vừa đóng chung phim "Mật Danh Rocker" và sẽ được phát sóng trên truyền hình thời gian tới. 

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Diệp Bảo Ngọc được tài xế đưa đón đến sự kiến, chiếc xe có giá gần 3 tỷ là cô tự thưởng cho bản thân khi việc kinh doanh thuận lợi.

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Sau khi ly hôn với Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc ngày càng tham gia showbiz nhiều hơn.

Chia sẻ về bí quyết để có vóc dáng hoàn hảo cùng thần thái luôn tự tin, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ: “Thời gian qua  tôi giảm được 3 ký nhờ tập luyện võ thuật cùng boxing ở cường độ cao. Ngoài ra chế độ ăn uống của tôi có chút thay đổi chứ không quá thoải mái như trước. Tôi ăn nhiều rau, thịt nạc và cá để không bị dư thừa mỡ”.

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Lần đầu tiên diện trang phục gợi cảm, Diệp Bảo Ngọc khá lúng túng vì áo xẻ sâu.

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Nữ diễn viên khoe khéo vóc dáng gợi cảm, cô dần "lột xác" để quyến rũ và trưởng thành hơn.

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Diệp Bảo Ngọc và Cao Thái Hà, cả hai là bạn bè thân thiết ở ngoài đời lẫn trên phim trường.

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Bộ phim "Mật Danh Rocker" mà cả hai tham gia chung vừa đóng máy và sẽ phát sóng thời gian tới.

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Ngay sau sự kiện, Cao Thái Hà sẽ có khoảng thời gian miệt mài trên phim trường ‘Chạm vào danh vọng’ của đạo diễn Minh Cao.

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Nữ diễn viên họ Cao vui vẻ hôn gió đàn em trước ống kính.

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