Che bụng đủ kiểu nhưng chỉ với một tấm ảnh mẹ ruột đăng tải, Hà Hồ để lộ rõ vòng 2 lùm lùm

Hậu trường 06/07/2020 17:21

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở những tháng giữa thai kỳ đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Từ khi vướng tin đồn mang thai con thứ 2, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Thay vào đó, cô vô cùng cẩn trọng với những bức ảnh đăng tải lên mạng xã hội, kiên quyết không để lộ vòng 2 trước công chúng. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của “nữ hoàng giải trí” luôn thu hút sự chú ý của dư luận.

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Là một trong những mẹ bầu hot nhất Vbiz, những thông tin về Hà Hồ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt – Ảnh: FB

Giấu kín là thế nhưng Hà Hồ vẫn để lộ vóc dáng tăng cân và vòng 2 ngày một to lên qua những tấm ảnh chụp với người thân.

Cụ thể, cách đây ít giờ, mẹ ruột Hà Hồ bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng các con lên trang Facebook cá nhân. Trong bức ảnh được chia sẻ, dù khoảng cách chụp khá xa nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng soi ra được phần bụng nhô cao của giọng ca “Cả một trời thương nhớ”.

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Bài đăng của mẹ Hà Hồ - Ảnh: FB
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Phóng to tấm ảnh một chút là thấy rõ phần bụng nhô cao của Hà Hồ - Ảnh: FB

Lần này, thay vì dùng tay hoặc đồ vật để che bụng như mọi khi, Hà Hồ khá thoải mái để lộ vóc dáng khi chụp ảnh cùng gia đình. Mẹ bầu còn mang dép thấp để di chuyển an toàn trong thai kì.

Nhiều người nhận xét, ở những tháng giữa thai kỳ, Hồ Ngọc Hà vẫn ghi điểm bởi thần sắc tươi tắn và rạng rỡ.

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Hình ảnh trước đó của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Trước đó, trong chuyến du lịch Nha Trang, chính mẹ ruột Hà Hồ cũng vô tình để lộ bụng bầu của con gái.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà mang thai Hà Hồ và Kim Lý

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