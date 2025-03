'Bóc trần' nhan sắc ở tuổi 88 của 'tứ đại mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh

Diễn viên Kiều Chinh tên đầy đủ Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời", sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương.

Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới chinh phục thị trường Hollywood. Một trong những vai diễn nổi bật của bà là trong bộ phim The Joy Luck Club (1993). Năm 1968, Kiều Chinh đóng phim Chuyện năm Dần (Year Of The Tiger) do Mỹ sản xuất với nam tài tử nổi tiếng Marshall Thompson.