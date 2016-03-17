Hàng loạt nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc bất ngờ, đau đớn trước tin ca sỹ Trần Lập qua đời .

Nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, trút hơi thở cuối cùng lúc 12h45 trưa 17/3, sau 4 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Trần Lập luôn tỏ ra lạc quan, kiên cường để mọi người không phải quá lo lắng. Tuy nhiên, thông tin anh qua đời trưa nay vẫn khiến nhiều bạn bè sốc nặng.

Trần Lập trong vòng tay bạn bè ở show diễn cuối cùng.

Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: "Bàng hoàng quá, đau xót quá, một nghệ sĩ tài hoa, một người anh, một tâm hồn mãnh liệt, một trái tim rực lửa nữa lại vừa từ bỏ thế gian này ra đi mãi mãi. Đọc tin mà nặng trĩu cả người dù vẫn biết ngày này sẽ tới. Cuộc đời ơi sao cứ luôn biến hóa khó lường đến vậy?".

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân xót xa: "Anh Lập ơi, anh đi nhanh quá. Anh ơi, Bức Tường sẽ luôn vững chắc, luôn là sức mạnh tinh thần rất lớn cho thế hệ 8X-9X bọn em. Anh chưa thực hiện lời hứa từ xưa cũ với em là dạy em hát nhạc rock đâu anh nhé. Buồn quá anh ơi, tại sao mới đầu năm mà toàn những người em yêu quý trong giới âm nhạc ra đi hết vậy? Mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hàng. Một nơi hạnh phúc bình yên, không bon chen và bệnh tật anh nhé...".

Trần Lập trên giường bệnh.

Đinh Hương thì nhắn nhủ: "Dạ vâng, đôi bàn tay anh đã thắp lửa cho cả một thế hệ cuồng say với rock Việt Nam. Nén chút bàng hoàng khi hay tin... Anh ngủ ngon nhé".

Ca sỹ Ngọc Minh Idol chia sẻ: "Mọi chuyện đã qua, Anh ngủ thật ngon anh nhé, Chúc anh có một hành trình mới đầy thú vị..Thương tiếc anh..."

Ca sỹ Phương Thanh nuối tiếc:" im lặng luôn - vừa tính 20 này ra thăm anh."

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-be-nghe-si-bang-hoang-khi-nghe-tin-tran-lap-qua-doi-65299.html