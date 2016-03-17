Bạn bè nghệ sĩ bàng hoàng khi nghe tin Trần Lập qua đời

Hậu trường 17/03/2016 14:19

Hàng loạt nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc bất ngờ, đau đớn trước tin ca sỹ Trần Lập qua đời .

Nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường, trút hơi thở cuối cùng lúc 12h45 trưa 17/3, sau 4 tháng chống chọi với bệnh ung thư trực tràng. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Trần Lập luôn tỏ ra lạc quan, kiên cường để mọi người không phải quá lo lắng. Tuy nhiên, thông tin anh qua đời trưa nay vẫn khiến nhiều bạn bè sốc nặng. 

ban-be-nghe-si-bang-hoang-khi-nghe-tin-tran-lap-qua-doi

Trần Lập trong vòng tay bạn bè ở show diễn cuối cùng.

Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: "Bàng hoàng quá, đau xót quá, một nghệ sĩ tài hoa, một người anh, một tâm hồn mãnh liệt, một trái tim rực lửa nữa lại vừa từ bỏ thế gian này ra đi mãi mãi. Đọc tin mà nặng trĩu cả người dù vẫn biết ngày này sẽ tới. Cuộc đời ơi sao cứ luôn biến hóa khó lường đến vậy?". 

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân xót xa: "Anh Lập ơi, anh đi nhanh quá. Anh ơi, Bức Tường sẽ luôn vững chắc, luôn là sức mạnh tinh thần rất lớn cho thế hệ 8X-9X bọn em. Anh chưa thực hiện lời hứa từ xưa cũ với em là dạy em hát nhạc rock đâu anh nhé. Buồn quá anh ơi, tại sao mới đầu năm mà toàn những người em yêu quý trong giới âm nhạc ra đi hết vậy? Mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hàng. Một nơi hạnh phúc bình yên, không bon chen và bệnh tật anh nhé...". 

Trần Lập trên giường bệnh.

Đinh Hương thì nhắn nhủ: "Dạ vâng, đôi bàn tay anh đã thắp lửa cho cả một thế hệ cuồng say với rock Việt Nam. Nén chút bàng hoàng khi hay tin... Anh ngủ ngon nhé". 

Ca sỹ Ngọc Minh Idol chia sẻ: "Mọi chuyện đã qua, Anh ngủ thật ngon anh nhé, Chúc anh có một hành trình mới đầy thú vị..Thương tiếc anh..."

Ca sỹ Phương Thanh nuối tiếc:" im lặng luôn - vừa tính 20 này ra thăm anh."

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu