4 cặp đôi showbiz chia tay nhưng vẫn làm bạn

Cặp tình cũ này nhận được sự quan tâm của dư luận sau những ồn ào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi đã đường ai nấy đi Hồ Ngọc Hà và chồng cũ vẫn tái hợp vì con. Hà Hồ từng tiết lộ có thể ngủ chung giường với Cường vì con. Mới đây cô cùng Cường Đô La xuất hiện cùng nhau trong ngày lễ gia đình , được tổ chức tại trường học của bé Subeo. Người đẹp giản dị với ao phông trắng, quần jean xanh ống loe. Cô khá thoải mái chơi đùa bên con trai cưng.

Chí Anh và Khánh Thi quen nhau từ năm 1999 và bắt đầu tập luyện khiêu vũ cùng nhau từ năm 2000.

Để đi theo con đường chuyên nghiệp, cả hai đã tự bỏ tiền túi ra để sang Pháp du học vào năm 2002. Cặp đôi từng hạnh phúc trong tình yêu, thành công trên sàn nhảy. Chia tay sau nhiều năm gắn bó, họ vẫn dành cho nhau những cử chỉ tốt đẹp. Mới đây, trong "Bước nhảy hoàn vũ 2016 " phần thi đội Khánh Thi và Chí Anh đã diễn ra với đầy màu sắc cảm xúc. Khánh Thi đã bật khóc trên sóng truyền hình trực tiếp khi nói về người cũ.

Thanh Thảo – Quang Dũng

Chuyện tình cảm của Thanh Thảo – Quang Dũng một thời khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự xứng đôi vừa lứa. Chuyện tình cảm của họ kéo dài 4 năm rồi cũng tan vỡ. Sau một thời gian vắng bóng, cả hai đột nhiên xuất hiện cùng nhau với tư cách bạn bè thân thiết.



Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất nhì Vbiz một thời, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng xây dựng gia đình kiểu mẫu hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên chuyện tình đã kết thúc vào năm 2014, cả hai ly hôn nhưng vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc con gái Bảo Tiên. Khi nhắc về nhau cả Trương Ngọc Ánh lẫn Trần Bảo Sơn vẫn luôn dành cho nhau những lời khen ngợi. Cả hai ít khi nói về lý do chia tay, chỉ đơn giản giải thích là hết tình cảm. Mỗi sự kiện của nhau, cả hai thường đến và chúc mừng nhau như những người bạn thân thiết.