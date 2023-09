Nằm mơ thấy cháy nhà, điềm báo gì sẽ ứng nghiệm vào đời thực?

Trong các tài liệu về tâm linh và đặc biệt là nghiên cứu về các giấc mơ, ngọn lửa tượng trưng cho sự may mắn, sự ấm áp, ánh sáng có khả năng xua tan bóng tối và những thứ xấu xa. Đặc biệt, lửa báo hiệu những điều tươi sáng và thành sắp xảy ra với người nằm mơ. Vì vậy, nhiều người thường rất vui mừng khi có được những giấc mơ thấy ngọn lửa. Cụ thể hơn, ngọn lửa ứng với các ý nghĩa chi tiết như sau:

Lửa trong giấc mơ của nam giới

Khác với nữ giới, trong giấc mơ của đàn ông, lửa đại diện cho thành công, may mắn, sự vươn lên và tỏa sáng. Khi đàn ông mơ thấy lửa, thường họ sẽ gặp được nhiều chuyện may mắn và thành công trên phương diện lợi ích nhiều hơn.

Nằm mơ thấy đống lửa cháy

Đây là một giấc mơ đáng mừng báo hiệu bạn sắp nhận được những tín hiệu vui trên phương diện công việc, sự nghiệp. Ví dụ như thăng chức, nhận được lợi nhuận, cạnh tranh thành công,…Vì vậy những người làm ăn kinh doanh thường rất vui mừng khi nằm mơ thấy một đống lửa cháy.

Nằm mơ thấy đống lửa cháy - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy mình bị đốt cháy

Điều này cho thấy sắp có một tình huống mới xuất hiện trong cuộc sống của bạn, có thể là một mối quan hệ mới, một vị thế mới trong công việc. Đôi khi nó biểu thị một tình huống rắc rối, phiền toái sắp xảy ra, và nó sắp sửa “thiêu đốt” bạn.

Mơ thấy ngọn lửa trên mặt nước (hoặc ngọn lửa in bóng trong mặt nước)

Đây là tín hiệu của sự tốt lành, yên vui, sự hòa hợp và thống nhất giữa các mặt đối lập của cuộc sống. Báo hiệu một cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa, gia đình êm ấm.

Mơ thấy lửa mặt trời

Đó là điềm báo rất tốt, cho thấy người nằm mơ có thể nhận được sự trợ giúp từ xung quanh, được quý nhân phù trợ thoát khỏi những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống.

Mơ thấy lửa theo tuổi người mơ

Với những người còn trẻ, lửa đại diện cho nhiệt huyết và sức sống tươi trẻ đang rực cháy, cùng những hy vọng cho ngày mai hạnh phúc với đầy may mắn. Còn với người già, nó thể hiện sự đầm ấm hòa thuận của gia đình, sự tốt lành của sức khỏe và những niềm vui sống.

Mơ thấy bản thân bị đốt cháy - Ảnh minh họa: Internet

Giải mã giấc mơ thấy cháy nhà

Nằm mơ thấy cháy nhà mình

Ngủ mơ thấy cháy nhà mình là điềm báo gia đạo nhà bạn sắp có chuyện vui, có thể là bạn thành công toại nguyện, hoặc những người thân trong gia đình gặp nhiều may mắn,…

Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình có thể dập tắt được đám cháy ấy thì có nghĩa là bạn làm chủ được những thành công của mình, tự bạn tìm được những con đường tươi sáng và gặt hái thành tựu, đây cũng là điềm báo tốt về tình duyên và gia đạo.

Còn nếu bạn tìm thấy nguồn nước để dập lửa, nguồn nước ấy có xuất hiện trong giấc mơ của bạn, và chúng tự dâng lên để dập tắt ngọn lửa thì đây là dấu hiệu bạn sắp gặp một niềm vui lớn, một niềm hạnh phúc tốt lành.

Nếu bạn mơ thấy mình chạy được khỏi đám cháy, ngoài đời thực bạn sẽ may mắn thoát được khỏi một cạm bẫy nào đó, thường liên quan tới tình cảm nhiều hơn.

Tuy nhiên, có vài điềm xấu có liên quan tới cháy nhà mình như sau:

Nếu bạn mơ mình cố dập tắt đám cháy mà không được, thì có thể một điều xấu sắp xảy đến sẽ đẩy bạn vào thế bất lực, bế tắc. Cũng có thể bạn sẽ bị người khác hãm hại mà vướng phải những điều khó khăn, thị phi, bị vu oan giáng họa.

Trường hợp mơ thấy nhà bị cháy có khói và lửa quá lớn tới mức ù mịt, không thể trông thấy gì ngoài biển lửa và khói thì bạn sắp mắc kẹt trong một vấn đề hết sức éo le, bất thình lình và khó tìm ra hướng giải quyết.

Mơ thấy cháy nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Nằm mơ thấy cháy nhà hàng xóm

Bạn nên vui vì gặp được giấc mơ này, nó đang báo hiệu về những may mắn trong công danh, tài lộc xuất hiện bất thình lình hoặc được bên ngoài đem tới. Nếu thường xuyên mơ thấy cháy nhà hàng xóm thì tin vui đó đang rất cận kề rồi, hãy chuẩn bị đón nhận nhé.

Nằm mơ thấy nhà hoang cháy

Giấc mơ này nói lên tiềm thức của bạn về một vấn đề cũ kỹ, mông lung nhưng luôn làm bạn canh cánh bận tâm trong lòng, thỉnh thoảng nó lại xuất hiện trong đầu làm bạn phải suy tư. Nếu gặp giấc mơ này, tốt nhất bạn nên tìm ra vấn đề bản thân đang vướng mắc và quên những nỗi niềm quá khứ ấy đi để hướng về tương lai của mình. Hãy để cho những khúc mắc quá khứ ngủ yên và chăm lo cho tương lai phía trước.

Mơ thấy lửa nuốt chọn ngôi nhà

Đây là điềm báo rất tốt lành, mơ thấy lửa cháy nhà càng to và càng bốc nhiều khói, tỏa đi mùi nồng nặc thì bạn càng gặp nhiều may mắn. Và sự may mắn này liên quan phần nhiều tới công việc và hoài bão của bạn, có thể là điềm thi cử đỗ đạt, sở nguyện thành công hay phát tài phát lộc,…Hầu hết đều biểu lộ bán sắp có tin mừng ở con đường danh vọng phía trước.

Mơ thấy ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy nhiều nhà bị cháy một lúc

Giấc mơ này là điềm đại hung, nhưng tỷ lệ xảy ra không thực sự cao. Nó có thể báo hiệu về sự lây lan dịch bệnh, khó khăn, thậm chí xuất hiện cả cái chết. Nhưng bạn đừng quá lo lắng vì chưa chắc nó đã là sự thật đâu, chỉ cần thật cẩn thận trong cuộc sống và sinh hoạt thật tích cực là được.

>>> Xem thêm:

- Nằm mơ thấy xây nhà là điềm báo gì?

Mơ thấy cháy cao ốc

Những giấc mơ như thế này nói rằng sắp sửa có người đến nhờ vả hoặc xin giúp đỡ một vấn đề gì đó. Đây không hoàn toàn là chuyện xấu, nếu có thể bạn hãy dùng lòng tốt để giúp đỡ họ và tăng thêm phước lành cho bản thân.

Nhưng với những bạn học sinh đang chuẩn bị đến kỳ thi, giấc mơ này có thể mang ý nghĩa ước nguyện của bạn, hoài bão hay những mục tiêu sắp tới sắp thành công rồi, ngọn lửa ước mơ của bạn đang bốc cháy rực rỡ và chiếu sáng tương lai.

Mơ thấy nhiều nhà bị cháy một lúc - Ảnh minh họa: Internet

Việc lý giải giấc mơ thấy cháy nhà rất phức tạp và chia ra thành nhiều trường hợp khác nhau. Tùy theo từng trường hợp mới có thể suy đoán ra các điềm báo chính xác. Nhưng nhìn chung, hầu hết nhưng người nằm mơ thấy cháy nhà thường gặp những điều may mắn và tốt lành nhiều hơn xui xẻo. Nếu bạn vừa mơ thấy lửa và đám cháy nhà, hãy bình tĩnh nghiên cứu những thông tin phía trên để có được nhận định đúng nhất, dù đó là điềm xấu thì cũng đừng sợ hãi vì không phải dự đoán nào cũng chính xác 100%.