Vào chiều hôm trước, anh Thắng được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN phối hợp cùng Công an xã Đăk Djrăng và Công an huyện Mang Yang giải cứu thành công sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Ông Bùi Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, cho biết bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Sau khi được điều trị, anh Thắng đã khôi phục sức khoẻ. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân đang bị viêm họng nặng và 2 bàn chân đau nhức do mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Thắng kể hôm 16-9, khi đi làm về, anh thấy một số người dân câu cá ngoài bãi bồi giữa sông Ayun, gần cầu Lơ Pang, thuộc xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, nên đã lội ra bãi bồi ngồi chơi, xem câu cá.

Sau đó, Thắng mệt mỏi nằm ngủ quên trên bãi bồi tới chiều mới tỉnh giấc thì thấy nước sông đã lên cao do lũ đổ về, dòng nước đục ngầu chảy xiết khiến anh không thể vượt sông vào bờ.

Anh Thắng neo ở bụi cây giữa dòng sông Ayun. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Đến tối, dòng nước tiếp tục dâng cao, cuốn trôi Thắng xuống đoạn sông bên dưới. Khi bị trôi được một đoạn, Thắng cố gắng quờ quạng rồi vớ được đám cây bụi giữa dòng và neo vào cố thủ chờ người đi qua kêu cứu.

Nhưng từ hôm đó tới 9 ngày sau, không ai phát hiện ra Thắng đang neo ở bụi cây giữa dòng sông Ayun. Suốt thời gian đó không có gì để ăn, Thắng chỉ uống nước sông cầm cự. Đói lạnh và kiệt sức, có nhiều lúc Thắng nghĩ mình sẽ chết.

Theo anh Thắng, khu vực bị mắc kẹt rất vắng người qua lại, trong người anh không có điện thoại nên không thể kêu cứu.

Lực lượng chức năng giải cứu anh Thắng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo một cán bộ Công an xã Đăk Djrăng, lúc lực lượng tìm đến, anh Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa dòng sông. Lúc này, các chiến sĩ nghĩ rằng anh Thắng đã ngất xỉu, nhưng rất may anh Thắng vẫn tỉnh táo. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách đưa áo phao, dây thừng hỗ trợ giải cứu anh Thắng vào bờ an toàn.