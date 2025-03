Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM đang trích xuất camera, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ việc cầm hung khí rượt đuổi chém người gây náo loạn tại quán nhậu trên đường Man Thiện.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Khoảng 0h ngày 1/3, có 4 thanh niên đang ngồi trong quán ăn uống thì bất ngờ một người phụ nữ mặc áo trắng tiếp cận bàn này và dùng li bia đập mạnh xuống bàn khiến 4 người đang ăn ngơ ngác. Chỉ một lúc sau có 2 đối tượng cầm hung khí xông vào, lao vào trong bàn chém liên tục.

4 người trong bàn hoảng hốt bỏ chạy, may mắn không ai bị thương. Sau khi gây ra vụ việc trên, cô gái và 2 đối tượng rời khỏi quán. Camera của quán đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc trên.

Hình ảnh 2 đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân Việt, một trong 4 thanh niên bị đánh cho biết, trong nhóm có 1 người quen biết với cô gái mặc áo thun trắng qua mạng xã hội. Theo người này, thời điểm xảy ra sự việc, cả nhóm kịp thời chạy thoát nên may mắn không ai bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tăng Nhơn Phú A tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.

