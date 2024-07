Ngày 17/7, thông tin mới liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội), tài xế Đoàn Văn Lương (SN 1986; trú tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) đã ra trình diện cơ quan Công an trong đêm 16/7.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 17/7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khiến 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế xe ben dương tính với ma túy và xe chở quá tải 74%.

Cảnh sát xác định, tài xế điều khiển xe ben mang BKS 88C-288.49 là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Xe tải "Hổ vồ" 88C-288.49 chở quá tải 74%, còn tài xế dương tính với ma túy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 16/7, xe tải BKS: 88C-288.49 (loại 15 tấn) do lái xe Đoàn Văn Lương điều khiển lưu thông trên đường ĐH05 hướng từ xã Cát Quế đi xã Minh Khai đã va chạm với xe tải 29C-597.75 (loại xe 7 tạ) do anh Lê Văn Ng. (SN 1966; trú tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi xã Đức Thượng.

Sau va chạm, xe tải 29C-597.75 văng vào xe máy BKS: 29B1-087.21 do chị Nguyễn Thị H. (SN 1992) điều khiển chở theo ba người con. Các nạn nhân trên xe máy bị ép vào thành cầu và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Hoài Đức, các phòng, ban huyện, UBND xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hoàn cảnh éo le của 4 mẹ con gặp tai nạn tử vong ở Hà Nội: 'Con dâu tôi số khổ, phải làm nhiều công việc để kiếm tiền lo cho gia đình' Liên quan đến vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hoài Đức (Hà Nội), tối ngày 16/7, tại căn nhà nhỏ ở thôn Đan Hội (xã Tân Lập, huyện Hoài Đức), rất đông người đến chia buồn cùng gia đình ông Thành (bố chồng chị N.T.H – người tử vong cùng 3 đứa con trong vụ tai nạn giao thông).

