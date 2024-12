Vụ cô gái 15 tuổi mang thai: Bắt tạm giam nam thanh niên 26 tuổi

Qua xác minh điều tra, nam thanh niên khai nhận từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2024 đã quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi nhiều lần; đến tháng 8/2024, bé gái này mang thai.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 6/12, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh Đức (26 tuổi, ngụ ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đức lúc bị bắt sau khi làm cô gái 15 tuổi mang thai và bị gia đình cô này tố cáo - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Long An, trước đó, vào ngày 06/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng nhận được đơn tố cáo của một người dân ngụ huyện Tân Thạnh. Nội dung tố cáo Nguyễn Văn Minh Đức có hành vi giao cấu với con gái của người này nhưng bé gái mới 15 tuổi.

Qua xác minh điều tra, Nguyễn Văn Minh Đức khai nhận từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2024 đã quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi nhiều lần; đến tháng 8/2024, bé gái này mang thai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý.

