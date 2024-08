Lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động Iphone là tang vật vụ cướp giật và 1 xe mô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ Việt Nam, ngày 11/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Đông Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Trọng Giang (SN 2002) ở phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá về tội "Cướp giật tài sản". Nạn nhân là bé gái 11 tuổi.

Trước đó, khoảng 9h40' ngày 1/8/2024, cháu Nguyễn Thị L.C. (SN 2013) ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đang điều khiển xe đạp di chuyển trên đường Nguyễn Mộng Tuân theo hướng xã Đông Thịnh đi thị trấn Rừng Thông. Khi đến đoạn đường vắng thì có một nam thanh niên đi xe mô tô dừng xe giả vờ hỏi đường rồi giật chiếc điện thoại IPhone cũ giá khoảng 3 triệu đồng của cháu C.

Đối tượng Phạm Trọng Giang - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ Thủ đô, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đông Sơn đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ đồng hồ truy xét, đến 18h30’ cùng ngày, Công an huyện Đông Sơn đã bắt giữ đối tượng Phạm Trọng Giang, thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá. Lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động Iphone là tang vật vụ cướp giật và 1 xe mô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

