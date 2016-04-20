VStyle Private Sale giảm giá 50 - 80% cho tất cả 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm

Đời sống 20/04/2016 09:36

Sau thành công rực rỡ của Vstyle’s Private Sale vừa qua tại TPHCM, thì cơn bão Vstyle Private Sale lại tiếp tục đổ bộ tại Hà Nội vào 2 ngày 23-24/04/2016. Các chương trình hấp dẫn trong Vstyle’s Private Sale lần này.

VStyle Private Sale giảm giá 50 - 80% cho tất cả 200 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm - Ảnh 1

+ Mỹ phẩm: Shiseido, Clé de Peau Beauté, Guerlain, Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown, L’Occitane, Sisley Paris, Clarins, Elizabeth Arden, Kanebo, Yves Rocher, TheFaceShop, Naris, Kate, Za, Cezanne, e.l.f, Bio Topcare, Andalou…

+ Nước hoa: BVL, Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein, Vera Wang, Davidoff, Salvatore Ferragamo, Versace, Moschino, Tous, Loewe, Guerlain, Estée Lauder...

+ Thời trang, giày dép, mắt kính, vali: Furla, Geox, Adidas, Nike, Bonia, BCBG, Gucci, Dolce&Gabbana, Armani, Fendy, Prada, Givenchy, Pierre Cardin, Citizen, Seiko, Samsonite, Format...

– Nếu thanh toán bằng thẻt? visa, master của các ngân hàng đối tác (HSBC, Techcombank, VPBank, TPBank, ACB, Sacombank, Maritime Bank), bạn sẽ được tất cả các thương hiệu giảm thêm 5% trên hoá đơn cuối cùng.

– Bạn đừng quên hãng vận chuyển hạng sang Uber sẽ tài trợ 100,000VNĐ cho 2 chiều đi – về (áp dụng cho những khách hàng lần đầu trải nghiệm Uber). Bạn chỉ cần tải phần mềm Uber, điền VSTYLE2016 vào ô khuyến mại (lưu ý: ô khuyến mại chỉ xuất hiện trong 2 ngày diễn ra sự kiện).

•    Giảm thêm 10% trên hóa đơn cuối cùng từ hàng trăm thương hiệu cao cấp (nhận thông tin các thương hiệu giảm thêm 10% tại quầy lễ tân của sự kiện)

•    Nhân đôi quyền lợi tại vòng quay may mắn với 100% cơ hội trúng thưởng

•    Nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi đi cùng 01 người bạn

•    Nhận ngay quà tặng đặc biệt từ rất nhiều gian hàng tham gia chương trình “The Crazy Final”

•    Tham gia chương trình Lucky Draw với rất nhiều giải thưởng giá trị

•    Tặng ngay voucher mua sắm tại sự kiện trị giá 500,000VNĐ.

•    Tặng ngay vòng quay may mắn khi cộng dồn hoá đơn mua hàng (3 triệu đồng – 01 vòng quay, 6 triệu đồng – 02 vòng quay, 9 triệu đồng – 03 vòng quay,…), mỗi vòng quay là 100% cơ hội trúng thưởng

•    Tặng ngay quà tặng đặc biệt dành cho 5,000 khách hàng đầu tiên đăng kí tham gia sự kiện.
Còn chần chờ gì nữa mà không tag các chiến hữu vào hẹn hò tới săn hàng khuyến mãi thôi.
Khuyến mãi diễn ra trong 2 ngày 23 & 24/4/2016

Khuyến mãi áp dụng tại Hanoi Tower 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

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