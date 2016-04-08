Ưu đãi khách hàng Vip tại BIDV

Chương trình "Trải nghiệm dịch vụ, tận hưởng cuộc sống" với nhiều ưu đãi hấp dẫn được BIDV triển khai đến hết 30/6.

Đây là chương trình dành riêng cho khách hàng thân thiết của BIDV. Theo đó, các khách hàng thân thiết khi đáp ứng đủ điều kiện trở thành khách hàng quan trọng mới - BIDV Premier của BIDV sẽ được nhận ngay 200.000 đồng vào tài khoản, đồng thời được cộng thêm 200 điểm thưởng vào tài khoản đối với các khách hàng đã đăng ký tích điểm đổi quà. Mỗi người trở thành khách hàng quan trọng của BIDV còn có cơ hội sở hữu chiếc thẻ tín dụng BIDV Premier - một dòng thẻ tín dụng cao cấp hạng bạch kim mang thương hiệu Visa.

Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19009247.

Thẻ BIDV Premier có các tính năng của một chiếc thẻ tín dụng như thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng rút tiền mặt tại các ATM, POS có biểu tượng Visa, giao dịch hủy, điều chỉnh, đặt cọc hay thanh toán trực tuyến tại các website thương mại điện tử chấp nhận thanh toán thẻ Visa… Sản phẩm còn được xem như một chiếc thẻ nhận diện khách hàng quan trọng của BIDV tại các điểm giao dịch của ngân hàng, hay các đơn vị chấp nhận thẻ, các điểm ưu đãi vàng có liên kết với BIDV.

BIDV dành nhiều đặc quyền cho khách hàng quan trọng như miễn phí thường niên thẻ tín dụng BIDV Premier năm đầu tiên, tặng tiền khi chi tiêu bằng thẻ, tích lũy điểm thưởng. Chủ thẻ được miễn 50% phí ra sân khi đặt chơi golf qua hotline 08.38240578 của Visa tại 6 hệ thống sân ở Hà Nội, TP HCM, Đồng Nai, Quảng Nam và Hải Dương. Khách hàng được miễn phí sử dụng dịch vụ tin nhắn ngân hàng tự động BSMS, IBMB và BIDV Smart Banking trong suốt quá trình sử dụng thẻ tín dụng BIDV Premier.

Ngoài ra chủ thẻ còn nhận quyền lợi bảo hiểm du lịch với số tiền bồi thường tối đa tới 10,5 tỷ đồng và 3 loại bảo hiểm trong quá trình đi du lịch (bảo hiểm chuyến bay bị trì hoãn, hành lý bị trì hoãn và hành lý thất lạc) cùng các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ toàn cầu Travel Guard có hỗ trợ bằng tiếng Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uu-dai-khach-hang-vip-tai-bidv-79010.html