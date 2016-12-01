Tuyệt đối không đặt những loại hoa này lên bàn thờ nếu không muốn xui xẻo quanh năm

Đời sống 01/12/2016 09:14

Hoa là một thứ không thể thiếu trên bàn thờ của người Việt mỗi dịp cúng giỗ hay rằm, tuy nhiên có những loại hoa cấm kỵ không được đưa lên bàn thờ nhất định bạn phải nhớ.

Tuyệt đối không đặt những loại hoa này lên bàn thờ nếu không muốn xui xẻo quanh năm - Ảnh 1

Hình ảnh bàn thờ được bày biện với một bên là đĩa trái cây, bên kia là chậu hoa tươi đã quá quen thuộc với tâm thức của mỗi người Việt. Tuy nhiên, không phải muốn chưng hoa nào lên bàn thờ thì chưng đâu bạn nhé!

Sau đây là những loại hoa cấm kỵ đặt lên bàn thờ:

Tuyệt đối không đặt những loại hoa này lên bàn thờ nếu không muốn xui xẻo quanh năm - Ảnh 2

Hoa phong lan

Dù rất đẹp và thơm nhưng lan lại không phải là sự lựa chọn để dâng cúng trên bàn thờ Phật bởi tên loài hoa này theo ký tự Hán Việt nghĩa là phóng túng và phong tình, không đủ nghiêm túc và linh thiêng để dâng lên bàn Phật.

Hoa đại (sứ, chămpa) 

Hoa Đại là một loài hoa đẹp, thế nhưng từ xưa ông cha ta đã quan niệm rằng cây hoa này là nơi cư trú của nhiều vong hồn, không nên đặt lên bàn thờ. Không những thế, hoa đại sẽ mang lại những điều không may mắn, khiến gia chủ gặp nhiều khốn khó trong cuộc sống.

Tuyệt đối không đặt những loại hoa này lên bàn thờ nếu không muốn xui xẻo quanh năm - Ảnh 3

Hoa ly

Là loại hoa có mùi thơm dễ chịu, dáng dấp thanh tao nhưng hoa ly chỉ phù hợp để chưng trang trí trong nhà chứ hoàn toàn không phải là lựa chọn để thờ cúng. Sở dĩ như vậy là bởi chính cái tên của loài hoa này, ly sẽ gợi đến sự ly tán, chia ly gây ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Hoa vạn thọ 

Nếu người miền Trung không hề kiêng dâng cúng loài hoa này vì quan niệm đây là loài hoa có màu sắc tươi sáng, mang lại may mắn và phúc thọ cho người lớn tuổi trong gia đình thì người miền Nam và miền Bắc lại kiêng không cúng loài hoa này vì mùi của chúng.

Tuyệt đối không đặt những loại hoa này lên bàn thờ nếu không muốn xui xẻo quanh năm - Ảnh 4

Hoa giả

Hoa giả tiện lợi và bắt mắt, có thể dùng được lâu và tiết kiệm. Thế nhưng đây tuyệt đối là loại hoa không được dâng cúng bởi nó kém phần trang nhã, tươi mát khi đưa lên bàn thờ. Tốt nhất, bạn nên chọn mua hoa, quả tươi để đặt lên bàn thờ.

Những điều cần phải biết khi dâng hoa cúng trên bàn thờ

- Hoa dâng cúng phải chọn mua hoa tươi, có mùi thơm dễ chịu

- Khi dâng cúng hoa trên bàn thờ tổ tiên chỉ nên dùng 1 loại hoa để thể hiện sự tôn nghiêm. Tránh tuyệt đối cúng một lúc nhiều loại hoa trên bàn thờ. 

- Đối với bàn thờ Phật thì chọn hoa như bàn thờ tổ tiên, nhưng nên chọn cúc vàng hay hồng đổ để chưng. Ngoài ra hoa sen cũng rất thích hợp để chưng lên bàn thờ Phật.

 

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Từ khóa:   bàn thờ

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