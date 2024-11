Mới đây, TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ trẻ mầm non 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/11, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND), TP Thái Bình cho biết, ngày 22/11, TAND TP Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án Vô ý làm chết người và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra ngày 29/5, tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, đóng trên địa bàn xã Xuân Phú, TP Thái Bình. Hội đồng xét xử TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm (59 tuổi), lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, mức án 1 năm 9 tháng tù; bị cáo Phương Quỳnh Anh (38 tuổi), nhân viên của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Vô ý làm chết người". Cùng bị đưa ra xét xử có hai giáo viên phụ trách lớp là Đoàn Thị Nhâm (26 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (58 tuổi), bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Chiếc xe ô tô đưa đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 - nơi xảy ra vụ việc trẻ mầm non 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên hôm 29/5/2024 - Ảnh: Báo Lao Động Theo cáo trạng, Phương Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Lâm được giao nhiệm vụ đưa đón học sinh từ nhà tới trường. Sáng 29/5, bị cáo Nguyễn Văn Lâm điều khiển ô tô 29 chỗ, đi cùng Phương Quỳnh Anh, đưa đón 10 trẻ em, trong đó có cháu T.G.H. (5 tuổi) cùng 9 học sinh khác đến trường. Khi đi đến trường Quỳnh Anh do chủ quan, cẩu thả đã bỏ quên cháu H. trên xe ô tô. Lâm là lái xe do chủ quan, cẩu thả không kiểm tra lại khoang hành khách trên xe mà điều khiển ô tô đỗ tại cổng trường rồi tắt máy, khóa cửa xe lại. Hai giáo viên phụ trách lớp Đoàn Thị Nhâm và Nguyễn Thị Phương, điểm danh thấy cháu H. vắng nhưng do thiếu trách nhiệm, không thông báo với gia đình. Về trách nhiệm dân sự, Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 cùng ba nhân viên và giáo viên đã tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu bé số tiền 1 tỷ đồng. Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 6h20 ngày 29/5, Nguyễn Văn Lâm, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình điều khiển ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh là nhân viên Trường Mầm non Hồng Nhung 2, đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, Lâm mở cửa ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển ô tô đỗ ở cổng trường rồi khóa cửa xe ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A., cậu ruột của cháu H. đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.