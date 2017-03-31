Từ nay đến hết 14/04/2017, thời trang OLV Boutique áp dụng chương trình 'mua 3 tính 2'

Khuyến mãi cực hấp dẫn "mua 3 tính 2", áp dụng cho một số sản phẩm của OLV Boutique.
Thời gian áp dụng:
- Từ nay đến hết ngày 14/04/2017.
Chi tiết và điều kiện:
- Mua 3 sản phẩm bất kỳ, tính tiền 2 sản phẩm.
- Áp dụng cho tất cả các mặt hàng có mặt tại OLV và hơn thế, một số mẫu trong album sẽ có giá giảm đến 50%.
- Sản phẩm có giá thấp nhất sẽ được miễn phí.
- Những sản phẩm đã giảm giá 50% sẽ không được áp dụng mua 3 tính 2.
- Toàn chương trình không áp dụng với áo dài OLV.
Địa điểm áp dụng:
- Áp dụng trên toàn hệ thống và mua online