Từ nay đến hết 14/04/2017, thời trang OLV Boutique áp dụng chương trình 'mua 3 tính 2'

Đời sống 31/03/2017 00:16

Khuyến mãi cực hấp dẫn "mua 3 tính 2", áp dụng cho một số sản phẩm của OLV Boutique.

Thời gian áp dụng:

- Từ nay đến hết ngày 14/04/2017.

Từ nay đến hết 14/04/2017, thời trang OLV Boutique áp dụng chương trình 'mua 3 tính 2' - Ảnh 1

Chi tiết và điều kiện:

- Mua 3 sản phẩm bất kỳ, tính tiền 2 sản phẩm.

- Áp dụng cho tất cả các mặt hàng có mặt tại OLV và hơn thế, một số mẫu trong album sẽ có giá giảm đến 50%.

- Sản phẩm có giá thấp nhất sẽ được miễn phí. 

- Những sản phẩm đã giảm giá 50% sẽ không được áp dụng mua 3 tính 2.

- Toàn chương trình không áp dụng với áo dài OLV.

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên toàn hệ thống và mua online

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