Từ nay đến hết 14/04/2017, thời trang OLV Boutique áp dụng chương trình 'mua 3 tính 2'

Khuyến mãi cực hấp dẫn "mua 3 tính 2", áp dụng cho một số sản phẩm của OLV Boutique.

Thời gian áp dụng:

- Từ nay đến hết ngày 14/04/2017.

Chi tiết và điều kiện:

- Mua 3 sản phẩm bất kỳ, tính tiền 2 sản phẩm.

- Áp dụng cho tất cả các mặt hàng có mặt tại OLV và hơn thế, một số mẫu trong album sẽ có giá giảm đến 50%.

- Sản phẩm có giá thấp nhất sẽ được miễn phí.

- Những sản phẩm đã giảm giá 50% sẽ không được áp dụng mua 3 tính 2.

- Toàn chương trình không áp dụng với áo dài OLV.

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng trên toàn hệ thống và mua online

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-nay-den-het-14-04-2017-thoi-trang-olv-boutique-ap-dung-chuong-trinh-mua-3-tinh-2-190033.html