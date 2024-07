Nghi phạm trong vụ chém người đàn ông trên phố Hà Nội là Trịnh Văn Hùng bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ với cáo buộc dùng dao chém trọng thương một người đàn ông khác do mâu thuẫn.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 31-7, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ nghi phạm Trịnh Văn Hùng (62 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm), để điều tra về hành vi dùng dao gây thương tích cho người khác.

Nghi phạm Trịnh Văn Hùng (62 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo công an, khoảng 13h40 cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo một người đàn ông bị chém trọng thương tại khu vực vỉa hè số 162 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ.

Theo VTC News đưa tin, tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên vũng máu. Lực lượng công an nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và đồng thời phối hợp người dân truy bắt đối tượng khi hắn đang bỏ chạy đến khu vực ngã tư Hàng Tre - Hàng Mắm. Hung khí gây án cũng được thu giữ ngay sau đó.

Khống chế nghi phạm chém gục người đàn ông trên phố. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý Trịnh Văn Hùng theo quy định của pháp luật. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

