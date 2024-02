Vụ án mạng xảy ra vào ngày 11/2. Nạn nhân là một bé trai 3 tuổi. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 16/2, liên quan vụ bé trai 3 tuổi ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, bị sát hại, một số thông tin cho rằng nghi phạm gây án có dấu hiệu bất bình thường về tâm lý.

Trước nội dung trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết để kết luận, cơ quan điều tra cần tiến hành giám định.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VTV News, vào ngày 11/2, nhận tin báo từ Công an huyện Sóc Sơn về việc tại xã Xuân Giang xảy ra vụ trọng án. Nạn nhân là bé trai 3 tuổi, người địa phương, bị sát hại.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn cùng đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường thực hiện biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định nghi phạm sát hại bé trai là người đàn ông hàng xóm. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ. Danh tính nghi phạm chưa được cống bố.

Đến ngày 15/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra nghi phạm về tội giết người.

