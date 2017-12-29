Suzuki Blind Van – Xe bán tải Suzuki được nhiều người tin dùng

Suzuki là một trong những tên tuổi về sản xuất xe nói chung và xe tải nói riêng tại Việt Nam. Những mẫu xe bán tải suzuki là sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng chuyên chở hàng hóa và tiện nghi dành cho người sử dụng. Suzuki Blind Van sở hữu thùng xe vô cùng rộng rãi và cabin tiện nghi, tạo sự thoải mái cho người sử dụng. Chính vì thế, mẫu xe này đã dần có được chỗ đứng trên thị trường và dần trở thành người bạn tin cậy của các doanh nghiệp tong kinh doanh.

Thùng xe rộng rãi, hai bên có thể được tận dụng để dán decal trang trí hoặc quảng cáo cho công ty. Thiết kế cửa lùa hai bên cùng cửa hậu phía sau giúp cho việc chuyển hàng lên xe trở nên dễ dàng hơn, dù trên nhửng con đường đông đúc hay trong những con hẻm nhỏ hẹp. Sàn xe được làm bằng kim loại chắc chắn, có chiều cao hợp lí, giúp cho việc chất – dỡ hàng hóa trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn.

Xe bán tải Suzuki Blind Van sở hữu khích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.290 x 1.395 x 1.780 mm. trong đó, kích thước thùng dài x rộng x cao tương ứng là 1.895 x 1.255 x 1.235 mm. Với kích thước này, xe Suzuki Blind Van có ngoại hình nhỏ nhắn, gọn gàng, có thể di chuyển dễ dàng trong những thành phố đông đúc xe cộ. Đồng thời, thùng xe rộng rãi tối ưu khả năng chuyên chở.

Mẫu xe bán tải suzuki được trang bị khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 970cc, có cô suất lớn. Hệ thống phun xăng điện tử giúp tăng hiệu suất sử dụng năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu đồng thời giảm lượng khí thải nhà kính (đạt tiêu chuẩn EURO II về lượng khí thải).

Nội thất đáp ứng nhu cầu của người lái

Tuy là mẫu xe bán tải có mức giá thấp, không được đầu tư nhiều về trang bị nhưng nội thất Suzuki Blind Van lại mang đến cảm giác dễ chịu và an toàn cho người lái. Hai ghế ngồi đều được bọc nỉ sang trọng, em ái, tạo cảm giác âm cúng. Vô lăng bọc da sang trọng, kích thước vừa phải, được thiết kế phù hợp với dáng lái của tài xế. Hệ thống radio AM/FM được trang bị bên trong cabin, là công cụ để tài xế có thể giải trí khi lái xe. Điều hòa một chiều mát mẻ giúp tài xế cảm thấy thư thái, dể chịu, nhất là khi lái xe dưới trời nắng nóng.

Ngoài ra, mẫu xe bán tải Suzuki này còn được trang bị những thiết bị an toàn như dây an toàn, kính chiếu hậu. Đèn sương mù được trang bị ở đầu xe, phục vụ cho những lúc phải di chuyển ở nông thôn, rừng núi, nơi không có ánh đèn cao áp. Đồng thời, khung xe được làm bằng thép mạ kẽm chắc chắn đảm bảo tính án toàn khi lái mẫu xe này.

Chính vì những ưu điểm trên mà xe bán tải suzuki blind van đã được nhiều doanh nghiệp chọn làm người bạn tin cậy trong kinh doanh của mình.