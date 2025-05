Sơn La: Nghe 'công an rởm' đọc lệnh khởi tố qua mạng, yêu cầu chuyển hết số tiền gần 200 triệu đồng tiết kiệm, cụ bà 77 tuổi ra công an phường trình báo

Trên đường ra ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, bà L. đã vào trụ sở Công an phường Thảo Nguyên để trao đổi vụ việc và may mắn được các cán bộ công an hỗ trợ kịp thời, giúp bà bảo toàn số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhóm lừa đảo gọi điện thoại qua video cho bà L. (77 tuổi, trú tỉnh Sơn La) và tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can y như thật để yêu cầu bà chuyển tiền vào số tài khoản lạ. ngày 8/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày bà L. (phường Thảo Nguyên, thị xã Mộc Châu) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Một người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo bà L. liên quan đến vụ buôn bán ma túy, đang thuộc diện theo dõi, điều tra. Đồng thời, chúng yêu cầu bà giữ bí mật tuyệt đối về cuộc gọi. Sau đó, để tạo độ uy tín, các đối tượng lừa đảo còn mặc trang phục đóng giả lực lượng Công an nhân dân, gọi điện thoại qua video cho bà L. và quay trụ sở làm việc y như thật cho bà xem. Bà L. ra cơ quan công an để trình báo về sự việc - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, theo cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đã tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà L. chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ. Lúc này bà L. vô cùng sợ hãi, tức tốc lấy hết số tiền gần 200 triệu tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, trên đường ra ngân hàng, bà L. đã vào trụ sở Công an phường Thảo Nguyên để trao đổi vụ việc và may mắn được các cán bộ công an hỗ trợ kịp thời, giúp bà bảo toàn số tiền gần 200 triệu đồng.