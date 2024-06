"Khu trọ này chỉ cho nữ thuê. Chủ nhà từng làm việc trong quân đội. Chủ nhà cùng vợ con sinh hoạt ở tầng 1, tầng 2, còn từ tầng 3 thì cho khách thuê. Cả khu có khoảng 6-7 phòng, đều là phòng khép kín, có khu nấu bếp, phòng vệ sinh riêng là nơi tắm giặt, sinh hoạt. Giá thuê là 3,2 triệu đồng/tháng", Mai kể.

Camera quay lén trong nhà vệ sinh nơi Mai thuê trọ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Mai thuê căn phòng trọ ở tầng 4 và ở cùng 2 người bạn. Suốt từ tháng 12/2022 đến trước khi phát hiện sự việc bị quay lén, cả nhóm 3 người rất tin tưởng vào chủ nhà bởi thấy vợ chồng ông N. rất nhiệt tình, thường xuyên hỏi han cuộc sống thường ngày, giúp đỡ họ sửa đồ điện nhà vệ sinh…"Chủ trọ cũng bảo chúng tôi an tâm với an ninh khu trọ, đi đâu không cần khóa cửa phòng. Vì vậy, chúng tôi đã rất chủ quan", Mai kể.

Khoảng 10h ngày 18/4, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, Mai thấy có một con muỗi bay trước mặt dưới khu vực bóng điện nên đã giơ tay đập. Khi ngước nhìn lên, cô thấy có một vật thể màu đen kích thước nhỏ như camera giấu kín.

Mai liền tắt điện, mở đèn pin điện thoại rọi trực tiếp vào vật thể đó thì phát hiện ánh sáng hồng ngoại phát ra. Lúc này, cô mới chắc chắn đó là camera quay lén. Ngay lập tức, Mai báo cho 2 người bạn cùng phòng và gọi điện về cho bố mẹ ở quê. Bố của Mai đã tới Hà Nội ngay trong chiều cùng ngày để cùng Mai và các nạn nhân trình báo công an.

"Khi công an tới làm việc thì phát hiện thêm 2 phòng khác cũng có camera quay lén trong nhà vệ sinh. Tổng cộng có 3 phòng với 10 người thuê trọ đều là nữ. Khi công an hỏi ông N. ai là người lắp camera thì ông N. trả lời luôn là do ông lắp và lắp từ lâu rồi. Các camera này được kết nối với điện thoại của ông N. Ông N. thậm chí còn trả lời một cách bình tĩnh", Thanh Mai chia sẻ.

Cũng theo nữ sinh này, trong các phòng kiểm tra hôm 18/4, có duy nhất một phòng không bị lắp camera quay lén (dù có đầu nối sẵn). Đó là căn phòng có con gái người quen của chủ trọ thuê. Ở các phòng khác, camera có thể quay được phần thân dưới hoặc quay góc rộng toàn bộ trong phòng tắm. Mai kể, thời điểm đó, khi được hỏi về mục đích lắp camera, chủ trọ cho biết "là lắp để xem người thuê trọ có đổ thức ăn vào bồn cầu không". Sau đó, người này lại nói, lắp camera quay lén nhưng không phát tán video ra ngoài.

Ở các phòng khác, camera được lắp ở góc tường gần bồn cầu và một vị trí đối diện bồn cầu, vòi hoa sen. Ảnh: Báo Dân Trí.

Ngay trong chiều 18/4, vì quá hoang mang, Mai và tất cả nữ sinh thuê trọ tại nhà của ông N. đã chuyển chỗ ở. "Vợ của ông N. khi đó đã xin lỗi chúng tôi và ngỏ ý muốn miễn tiền thuê nhà tháng 4 nhưng chúng tôi không nhận. Chúng tôi muốn ông N. bị xử lý thích đáng vì có hành vi biến thái và xâm phạm đời tư, ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của chúng tôi", Thanh Mai nói.

Nữ sinh này cho biết, cô rất sốc, sợ hãi khi phát hiện nơi mình ở có camera quay lén suốt thời gian dài. Mai và nhóm bạn mất ngủ nhiều tuần liền. Vì lo lắng, cô bắt đầu tìm hiểu các thông tin và được biết, có nhiều hội nhóm "buôn bán" trao đổi các clip quay lén nhạy cảm. Cô lo lắng các hình ảnh của mình bị phát tán, sử dụng với mục đích xấu.

"Mặc dù chủ trọ đã bị lập biên bản xử phạt 12,5 triệu đồng và cam kết không lưu giữ hình ảnh, clip nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi cho rằng mức xử phạt này là quá nhẹ. Tôi không đồng tình với mức xử phạt này và chưa ký vào biên bản thông báo kết quả xử phạt.

Từ khi sự việc xảy ra đến nay, ông N. thậm chí còn chưa xin lỗi chúng tôi. Tôi mong muốn ông N. bị xử lý thích đáng, xin lỗi chúng tôi và bồi thường tổn thất tinh thần mà chúng tôi đã gặp phải", Mai cho hay.

Nữ sinh 20 tuổi cùng nhóm bạn đã phải chuyển tới nhà người thân ở tạm một tháng để ổn định tinh thần. Ám ảnh với sự việc xảy ra nên khi đi ra ngoài, nhóm bạn hầu như không dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Họ cũng thường xuyên cảm thấy bất an khi nghĩ tới việc hình ảnh nhạy cảm rơi vào tay những kẻ biến thái.

Nhà ông L. P. N (sinh năm 1966), chủ nhà trọ ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) có hành vi lắp camera quay lén trong phòng tắm. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 26-6, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan công an có tiếp nhận trình báo của một nữ sinh về việc phát hiện chủ nhà trọ ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) có hành vi lắp camera quay lén trong phòng tắm.

Mới đây, mạng xã hội vừa xôn xao bài viết với nội dung một nữ sinh thuê phòng trọ chung chủ nhà trên địa bàn phường Yên Nghĩa bị chủ nhà trọ lắp camera quay lén trong phòng tắm và nhà vệ sinh. Gia đình chủ nhà gồm có 2 vợ chồng cùng 3 người con, có 4 phòng cho thuê.

Tuy nhiên, sau đó nữ sinh hốt hoảng khi phát hiện camera trong phòng tắm và nhà vệ sinh. Người khiến nữ sinh tình nghi nhất chính là chủ nhà, bởi người này hay giúp sửa bóng điện trong phòng tắm. Sau khi phát hiện có camera quay lén trong phòng tắm, nữ sinh đã trình báo đến cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng đã làm việc. Qua đó, lực lượng chức năng xác định chủ nhà trọ có hành vi lắp camera quay lén trong phòng tắm. Tuy nhiên, chủ nhà trọ thuộc biên chế của lực lượng quân đội nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.