Sở Y tế tỉnh An Giang: Thu hồi hơn 300 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Đáng chú ý, là toàn bộ các sản phẩm trong danh sách bị thu hồi đều được sản xuất bởi Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Winlab Ba Xuyên, có địa chỉ tại số 48-50-52, đường số 9, khu Tây Sông Hậu, khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh An Giang, từ tháng 2/2025 đến nay, cơ quan này đã ra quyết định thu hồi 314 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (kem chống nắng, kem dưỡng, sữa rửa mặt…) do 16 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, như TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu,...

Theo quyết định của Sở Y tế, lý do thu hồi là do các tổ chức, cá nhân có liên quan đã tự nguyện có văn bản đề nghị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trong đó, chính Công ty Winlab Ba Xuyên cũng đề nghị thu hồi 5 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm do công ty này sản xuất.

Các số tiếp nhận bị thu hồi được cấp trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2024. Sở Y tế An Giang cho biết việc thu hồi được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm.