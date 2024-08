Thông tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 17h cùng ngày, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại nhà một người dân ở khu vực chợ Bãi thuộc xóm Quyết Tiến (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả một khu vực rộng lớn.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 27/8, lãnh đạo xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, tại nhà một người dân trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nổ kinh hoàng. Hiện cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Quỳ Hợp đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bên trong đống đổ nát, bình gas của gia đình vẫn còn nguyên. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Đến 22h, hiện trường đang được phong tỏa. Nhà chức trách nghi ngờ bà Hương đã tử vong, thi thể đang bị các khối bêtông và các vật dụng đè lên.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận có vụ nổ xảy ra và có thương vong về người. Tuy nhiên hiện chưa rõ số lượng người gặp nạn trong vụ việc. “Có vụ nổ xảy ra và có thương vong nhưng hiện chưa biết nguyên nhân vụ nổ do gì. Hiện công an đang khoanh vùng để điều tra làm rõ”, ông Quán Vi Giang nói.