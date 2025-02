Công an đã bắt tạm giam đối tượng có nhiều tiền án về tội dâm ô và hiếp dâm sau khi tên này tiếp tục có hành vi xâm hại trẻ em.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 27/2, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Ngọc Quân (47 tuổi, trú thị xã Đông Hòa) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Ngô Ngọc Quân (47 tuổi, trú thị xã Đông Hòa) tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, trước đó ngày 18/2, Quân chạy xe máy đến khu vực tái định cư thuộc phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để tìm người quen. Khi đi ngang qua nhà cháu H. (14 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam), Quân giả vờ hỏi thăm người quen.

Sau khi biết cháu H. ở nhà một mình, Quân đã theo vào nhà và có hành vi dâm ô với cháu. Khi cháu H. hoảng sợ chạy ra đường kêu cứu, Quân lên xe bỏ đi.

Cháu H. sau đó được gia đình đưa đến Công an phường Hòa Hiệp Nam trình báo sự việc.

Công an thông tin, Ngô Ngọc Quân là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội Hiếp dâm và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Gia Lai: Bắt nóng và tạm giam đối tượng nghi xâm hại bé gái 4 tuổi Hiện tại, đối tượng bị cơ quan Công an huyện Krông Pa đã tiến hành tạm giam để phục vụ điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-yen-bat-tam-giam-ke-xam-hai-tre-em-he-lo-ly-lich-bat-hao-voi-co-3-tien-an-dam-o-voi-nguoi-duoi-16-tuoi-722328.html