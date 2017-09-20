Phẫn nộ: Chồng đi nghĩa vụ, vợ trẻ cả tuần ham vui bỏ con 9 tháng tuổi ở nhà một mình đến chết đói

Đời sống 20/09/2017 19:14

Mải mê tụ tập với bạn bè khi chồng đi nghĩa vụ quân sự, người mẹ trẻ nhẫn tâm nhốt con ở nhà một mình. Đứa trẻ 9 tháng tuổi đã chết vì bị bỏ đói trong suốt một tuần.

Người mẹ trẻ người non dạ tên Viktoria Kuznetsova, 17 tuổi, sống tại Rostov, miền Tây nước Nga đang phải đối mặt với bản án 10 năm tù và lá đơn xin ly hôn của chồng vì hành vi bỏ đói con gái 9 tháng tuổi.

Sự việc đau lòng xảy ra trong thời gian người chồng đi nghĩa vụ quân sự. Vì ham chơi nên suốt một tuần liền, Viktoria đã nhốt bé Egor, 9 tháng tuổi, trong nhà một mình và đến khu ký túc xá đại học tụ tập với bạn bè, theo thông tin đăng tải trên báo Thể thao Văn hóa.

Phẫn nộ: Chồng đi nghĩa vụ, vợ trẻ cả tuần ham vui bỏ con 9 tháng tuổi ở nhà một mình đến chết đói - Ảnh 1
Người mẹ trẻ Viktoria Kuznetsova sẽ đối mặt với mức án 10 năm tù vì hành vi bỏ con mình chết đói - Ảnh: Internet

Ở cùng hội bạn, Viktoria vẫn thoải mái “check in” cập nhật hình ảnh khi đi nhuộm tóc và đi ăn uống mà không hề để ý đến đứa con đang đói khát ở nhà.

Được biết, khi người quản lý lý túc xá hỏi về con gái nhỏ thì Viktoria vẫn vô tư trả lời đứa trẻ đã có bà dì trông. Tuy nhiên, thấy sự bất thường, hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát và phát hiện ra bé Egor đã qua đời vì bị mẹ bỏ đói.

Phẫn nộ: Chồng đi nghĩa vụ, vợ trẻ cả tuần ham vui bỏ con 9 tháng tuổi ở nhà một mình đến chết đói - Ảnh 2
Bé Egor 9 tháng tuổi đã tử vong vì bị người mẹ nhẫn tâm bỏ đói - Ảnh: Internet

Cảnh sát đã ra lệnh bắt Viktoria. Tại cơ quan điều tra, cô đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân không muốn nuôi đứa bé. Khi con gái được 1 tháng tuổi, cô đã gửi con đến trại trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, 6 tháng sau đó, tổ chức này đã trả đứa trẻ về để cô tiếp tục nuôi dưỡng.

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