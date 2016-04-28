Niềm vui cuộc sống

Dưới đây là những ảnh xuất sắc nhất trong tuần qua của chủ đề Hạnh phúc.

Vui ngày hội làng của Nguyễn hữu Hài Hài. Ảnh chụp trẻ em làng Phò Trạch huyện Phong Điền đang nô đùa vui vẻ hạnh phúc trong ngày hội của làng. Thiết bị: máy Nikon D7000, ống kính fix 85mm. Thông số ảnh: 1/1600 giây, f/2.2, 85mm, ISO 200.

Bên gốc Lộc vừng già của Nguyễn Minh Sơn. Ảnh chụp bằng máy Nikon D7000, ống kính 24-70mm f/2.8. Thông số ảnh: 1/500 giây, f/5, 32mm, ISO 500.

Nụ cười hạnh phúc của HuuTam 246. Ảnh chụp cô gái Kơ-Tu trong ngày lễ hội. Thiết bị: Máy Nikon D300S, ống kính 80-200mm. Thông số ảnh: 1/1250 giây, f/3.2, 80mm, ISO 200.

Niềm vui ngày hội của HuuTam 246. Ảnh chụp trai làng Cờ-Tu trong vũ điệu ngày hội đâm trâu (Nam Đông - Thừa Thiên Huế). Thiết bị: Nikon D300S, ống kính 80-200mm. Thông số ảnh: 1/1250 giây, f/3.2, 80mm, ISO 200.

Niềm vui lao động của Trần Minh. Lời tựa: "Phút thư giãn hiếm hoi xuất hiện ngay cả trong những lúc đang lao động nặng nhọc như thế này... hạnh phúc thật đơn giản và dễ đến...". Ảnh chụp bằng máy Nikon D50, ống kính 80-200mm. Thông số ảnh: 1/1250 giây, f/4, 155mm, ISO 200.

Ăn ngoan chóng lớn của Hình Lôi Phong. Lời tựa: "Trẻ em luôn mang lại niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất". Ảnh chụp bằng máy Canon EOS 7D, ống kính EF 16-35mm f/2.8 L II USM. Thông số ảnh: 1/50 giây, f/4, 35mm, ISO 100.

Niềm vui trong lao động của Nguyễn Hữu Hài Hài. Hình chụp tại làng chài Vinh Thanh (Thừa Thiên Huế) các chị đang gỡ cá. Mặc dù lao động vất vả ngoài trời mưa nắng nhưng các chị vẫn luôn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vừa gỡ cá vừa vui đùa trò chuyện. Ảnh chụp bằng máy Nikon D7000, ống kính fix 50mm f/1.4 Nikon. Thông số ảnh: 1/800 giây, f/4, 50mm, ISO 100.

Hạnh phúc nhỏ của Nguyễn Đức Trungg. Ảnh chụp bằng máy Canon, ống kính 70-200mm. Thông số ảnh: f/8, 90mm, ISO 400.

Ngày hạnh phúc của Nguyễn Minh Sơn. Ảnh chụp bằng máy Nikon D7000, ống kính 24-70mm f/2.8. Thông số ảnh: 1/2000 giây, f/3.5, 50mm, ISO 400.