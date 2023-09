Những công dụng làm đẹp khó ngờ từ những viên đá lạnh

Hầu hết chúng ta chỉ biết đá lạnh được dùng để làm nước giải khát nhưng lại chưa biết đến công dụng làm đẹp của nó. Đây là phương pháp vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả cao lại không tốn tiền. Dưới đây là một số tác dụng đầy bất ngờ của đá lạnh:

Se khít lỗ chân lông

Những cô nàng có lỗ chân lông to nên thử lấy vài viên đá lạnh sạch chà xát lên da hằng ngày. Cách này có thể khiến lớp biểu bì co lại và giúp se khít lỗ chân lông. Đây cũng là phương pháp hiệu quả, an toàn mà không tốn kém.

Chữa vết cháy nắng

Vào mùa hè, nhiệt độ cao sẽ dễ làm cho làn da bị bỏng nắng, gây phồng rộp, ngứa rát và để lại sẹo. Vì vậy, hãy cho vài viên đá lạnh vào túi nhựa và thoa lên vùng cháy nắng để làm dịu mát và mau lành vết thương.

Để tăng hiệu quả, bạn có thể làm đông đá dung dịch nước ép lô hội và dùng chúng thoa nhẹ nhàng lên vùng da bị bỏng.

Giảm mụn

Những nốt mụn sưng vù trên mặt khiến chị em cảm thấy ngứa ngáy, đau rát và mất tự tin. Hãy thực hiện ngay một cách đơn giản đó là dùng những viên đá lạnh bọc trong chiếc khăn nhỏ, di chuyển nhẹ nhàng trên những nốt mụn khoảng 5 - 10 phút để giảm sưng và xẹp mụn nhanh hơn.

Tẩy tế bào chết

Không cần phải tốn quá nhiều tiền để đến spa, các nàng chỉ cần xay nhuyễn dưa chuột, cà chua, xoài, dưa hấu… và bỏ vào khay đá, đóng băng thành viên đá. Sau đó, lấy ra khi cần dùng và để vào trong một cái khăn, di chuyển đều khắp mặt. Đây là cách giúp bạn tẩy tế bào chết và cung cấp dưỡng chất, vitamin trong hoa quả cho da.

Giảm sưng bọng mắt

Sau một đêm thức khuya, phần bọng mắt sẽ sưng phồng, gương mặt uể oải và thiếu sức sống. Tất nhiên, chị em không thể ra ngoài đường với bộ dạng thế này. Vì vậy, hãy gói vài viên đá trong chiếc khăn và đắp lên trên mắt. Hơi lạnh sẽ giúp tinh thần sảng khoái và làm giảm tình trạng sưng phồng của mắt.

Đánh tan mỡ bụng

Nếu các nàng đang cố gắng ăn kiêng để có vóc dáng hoàn hảo thì nên kết hợp dùng đá lạnh mát xa vùng bụng để tăng hiệu quả. Nước đá có tác dụng tích cực “đốt cháy” lượng mỡ thừa và củng cố các mô liên kết ở bụng.

Cách làm rất đơn giản, cho các viên đá lạnh vào túi vải và mát xa đều trên vùng bụng. Thực hiện đều đặn mỗi ngày từ 5 – 10 phút, chú ý không nên mát xa ngay sau khi vừa ăn xong để tránh bị cảm lạnh và đau bụng.