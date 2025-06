Một người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi tự sát bằng súng tự chế. Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 6/6, một lãnh đạo phường Thành Công (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ một người đàn ông tử vong tại nhà riêng, nghi do dùng súng tự chế tự sát.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, người thân phát hiện anh V.N.H.A (31 tuổi, trú phường Thành Công) tử vong, bên cạnh thi thể có một khẩu súng tự chế.

Theo người thân của nạn nhân, anh A có vợ và 2 con nhưng đã ly dị. Tối 5.6, anh A rủ một người bạn về nhà ngủ chung thì xảy ra sự việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khu vực nhà nơi anh V.N.H.A được phát hiện tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 2/6, tại xã Quảng La, TP Hạ Long. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng giữa anh T.V.H (39 tuổi, là công nhân một công ty than) và chị L.T.H (31 tuổi, là công nhân một công ty may). Cả hai đều trú xã Quảng La.

Qua xác minh ban đầu, do mâu thuẫn, T.V.H dùng dao tấn công làm chị L.T.H tử vong tại phòng ngủ. Sau khi sát hại vợ, H đi ra đường liên thôn, cách nhà khoảng 40m, dùng súng tự chế tự tử và tử vong trên đường.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm ban đầu, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin, hai vợ chồng H mới cưới, chưa có con.

Đi dự tiệc cưới bị xe chở xi măng đè trúng, 9 người trong một gia đình tử vong Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Ấn Độ khi xe khách chở một gia đình đang trở về sau tiệc cưới bị một xe đầu kéo chở xi măng đè trúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-phat-hien-nguoi-an-ong-tu-vong-tai-nha-tiet-lo-nguyen-nhan-ban-au-732916.html