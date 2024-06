Chiều 4/6, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vi đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc 3 người trong một gia đình ở xã Trung An gồm: Bố, con gái và cháu ngoại tử vong bất thường.

Liên quan đến vụ án 3 người trong 1 gia đình ở thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư tử vong bất thường, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 3/6, ông N.T.X. có ở cùng chị N.T.H. và cháu H.M.H.

Cuộc sống riêng tư của chị H. gặp nhiều trắc trở. Sau khi chia tay với chồng, chị H. dắt con về nhà bố đẻ sinh sống. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa ông X. và chị H. đôi lúc xảy ra mâu thuẫn, va chạm, cãi vã lẫn nhau.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, khoảng 6h ngày 4/6/2024, người nhà phát hiện ông N.T.X. (SN 1938), trú tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An tử vong trong phòng ngủ. Trên người ông X. có nhiều vết thương hở tại vùng cổ, ngực, hông và tay trái. Nghi ngờ có thể ông X. bị sát hại, gia đình đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai bảo vệ hiện trường và nhanh chóng báo lên Công an huyện. Cùng ngày, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã xuống địa bàn để điều tra.

Kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra sự việc, cơ quan công an phát hiện chị N.T.H. (SN 1985, con gái ông X.), tử vong ở mương thuỷ lợi gần nhà.

Gần nơi phát hiện thi thể chị H, công an tiếp tục tìm thấy thi thể cháu H.M.H. (SN 2019), con chị H cũng là cháu ngoại ông X.

Hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Vũ Thư và các lực lượng liên quan đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc.

