Theo báo South China Morning Post, khi trên đường tới điểm thi, người bạn đi cùng Jiang bất ngờ lên cơn đau tim và bất tỉnh. Không do dự, Jiang lập tức đặt bạn học nằm xuống và thực hiện hồi sức tim phổi, xen kẽ với hô hấp nhân tạo dựa vào các kỹ năng sơ cứu đã học ở trường.

Theo các bác sĩ, tim của bạn học này đã ngừng đập gần 30 phút, và đã may mắn được cứu sống nhờ nỗ lực cấp cứu kịp thời.

Nhờ sự phối hợp của tài xế Wang Tao và cảnh sát giao thông, xe được phép vượt 6 lần đèn đỏ và tới nơi chỉ sau 7 phút - bằng một nửa thời gian so với bình thường.

Sau khi đảm bảo bạn mình an toàn, Jiang lập tức đi đến điểm thi. Tuy nhiên do quy định thi cử hiện hành, Jiang đã đến trễ so với giờ quy định nên không thể dự thi môn ngữ văn.

Đây là một phần thi của kỳ thi “Cao khảo mùa xuân” (Spring Gaokao). Kỳ thi tuyển sinh nghề này được tổ chức hằng năm và là con đường then chốt để vào các trường cao đẳng nghề ở Trung Quốc. Đây được coi là kỳ thi quan trọng thứ hai chỉ sau kỳ thi đại học quốc gia vào tháng 6 - “Cao khảo” (Gaokao).

Một nam sinh 18 tuổi ở Trung Quốc đã bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim - Ảnh: SCMP/Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chia sẻ với báo chí, Giang Triệu Bằng cho biết: “Thi cử có thể chờ, nhưng mạng sống con người thì chỉ có một”.

Giang Triệu Bằng hiện đang theo học chuyên ngành kỹ thuật phục hình răng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dịch vụ Thành phố Sơn Đông và dự định đăng ký ngành công nghệ y tế thông qua kỳ thi này. Em đã được đào tạo kỹ năng sơ cứu trong chương trình học.

“Sự việc này càng củng cố quyết tâm theo đuổi ngành y của em”, em chia sẻ.

Người bạn của Giang Triệu Bằng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Câu chuyện của Giang Triệu Bằng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc với hơn 200 triệu lượt xem các video liên quan. Một cư dân mạng bình luận: “Giang Triệu Bằng có thể đã bỏ lỡ bài thi, nhưng em ấy đã đạt điểm tuyệt đối trong cuộc đời”. Một người khác viết: “Tôi xin cúi đầu trước nam sinh tốt bụng và vị tha này”.

Ngành giáo dục địa phương cho biết theo quy định hiện hành, Giang Triệu Bằng không được phép thi lại. Tuy vậy, trường của nam sinh này cho hay đang làm việc với giới chức có thẩm quyền nhằm tìm kiếm hướng giải quyết có lợi cho em.

“Giáo dục là để dạy con người trở thành người tốt. Giang Triệu Bằng đã thể hiện nhân cách lớn và xứng đáng có cơ hội thứ hai”, một cư dân mạng bày tỏ.

Một số ý kiến phản bác cho rằng quy định không cho thi lại được đưa ra để ngăn chặn gian lận. Tuy nhiên, nhiều người đề xuất các giải pháp thay thế như cộng điểm ưu tiên hoặc cho phép trường học, đại học và doanh nghiệp xét ngoại lệ trong những trường hợp đặc biệt như thế này.

Ngày 14/5, Giang Triệu Bằng và tài xế Vương Đào đã được chính quyền địa phương vinh danh, cùng phần thưởng trị giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).