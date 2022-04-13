Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai

Đời sống 13/04/2022 18:20

Để có được đáp án chi tiết, mời bạn cùng Sona.net theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Màn hình tương tác đã trở thành một trong những thiết bị điện tử phổ biến, được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy màn hình cảm ứng tương tác là gì và tại sao màn hình tương tác lại được ưa chuộng như vậy? Để có được đáp án chi tiết, mời bạn cùng Sona.net theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Màn hình tương tác là gì?

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai - Ảnh 1

Tìm hiểu về màn hình tương tác - Touch Screen Display

Màn hình tương tác (Touch Screen Display) hay còn gọi là tivi tương tác thông minh, là một loại màn hình LCD cảm ứng, cho phép người dùng thao tác trực tiếp trên màn hình như thêm, sửa, xóa....mà không cần thông qua bất kỳ một loại thiết bị hỗ trợ nào.

Màn hình cảm ứng tương tác có tính năng vượt trội, được áp dụng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như: giáo dục và đào tạo, văn phòng, phòng trưng bày, máy rút tiền ATM, y tế, các ngành công nghiệp....

Những lợi ích của màn hình tương tác trong dạy học và doanh nghiệp

Trong dạy học

Màn hình tương tác thông minh được xem là một công cụ giáo dục tuyệt vời dành cho cả giáo viên và học sinh, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:

Tăng mức độ tương tác với khả năng đa điểm chạm

Với thiết kế tương tác nhiều chạm, trong các tiết học giờ đây sẽ không còn tình trạng giáo viên gặp khó khăn trong việc thu hút học sinh tham gia vào lớp học cũng như tương tác với nhau. Màn hình tương tác chính là cầu nối để học sinh và giáo viên tham gia, hòa nhập với bài giảng một cách nhanh chóng, tăng mức độ tương tác giữa giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh.

Cải thiện chất lượng học tập

Màn hình tương tác giúp nội dung bài giảng trở nên thú vị và sinh động hơn. Nhờ đó sẽ gia tăng được sự thu hút, cải thiện khoảng chú ý và tăng cường sự theo dõi, gắn kết của học sinh trong lớp.

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai - Ảnh 2

Màn hình tương tác giúp cải thiện hiệu quả học tập

Đặc biệt, với khả năng trình chiếu hình ảnh Full HD, kết hợp cùng công nghệ tương tác trực tiếp, những kiến thức khô khan trên sách vở sẽ được biến đổi, mã hóa trên màn ảnh rộng, giúp các em học sinh thích thú và dễ nắm bắt nội dung hơn, từ đó việc tiếp thu kiến thức trở nên hiệu quả hơn.

Dễ dàng thực hiện

Sản phẩm có khả năng cảm ứng đa điểm, cho phép học sinh có được cơ hội học tập và thực hành tốt hơn. Các em có thể thuận lợi trình bày quan điểm của mình trước giáo viên và các bạn cùng lớp, dễ dàng thuyết trình mà không cần các thủ tục phức tạp khác.

Ngoài ra, vì là "All in one" nên mọi thao tác trên màn hình tương tác cũng được triển khai nhanh hơn, việc thiết lập và vận hành sản phẩm trở nên đơn giản hơn. Người dùng không cần đào tạo hoặc chỉ với 1-2 buổi đào tạo chuyên sâu là có thể thành thạo sử dụng. Tất cả điều đó sẽ giúp cả giáo viên và học sinh tiết kiệm tối đa thời gian và các chi phí liên quan khác.

Một số lợi ích khác của màn hình tương tác trong dạy học

Bên cạnh những lợi ích kể trên, việc sử dụng màn hình tương tác trong giáo dục và đào tạo còn mang lại nhiều ưu điểm vượt trội khác như:

  • Độ tin cậy cao hơn, giảm thiểu tình trạng gián đoạn trong quá trình dạy học
  • Tiết kiệm thời gian giảng dạy
  • Không còn bóng và ánh sáng chói
  • Hoạt động êm ái, độ bền cao
  • Màn hình tươi sáng, sắc nét, cho phép giáo viên có thể bật đèn chiếu sáng thông thường trong lớp học....

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai - Ảnh 3

Màn hình tươi sáng, sắc nét giúp bài giảng trở nên thú vị hơn

Trong doanh nghiệp

Màn hình tương tác thông minh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, trong đó có thể kể đến như:

Thiết lập nhanh hơn, tối ưu thời gian kết nối

Màn hình tương tác đảm bảo 3 tiêu chí: Không cần dây để kết nối - Nhiều cổng kết nối hơn trên thiết bị - Nhiều tùy chọn kết nối hơn. Điều này giúp thời gian kết nối và khả năng thiết lập tại phòng họp của doanh nghiệp được nhanh hơn.

Dễ dàng lắp đặt ở mọi không gian

Sản phẩm màn hình tương tác có thiết kế thông minh, phù hợp với mọi không gian từ nhỏ đến lớn. Khắc phục được nhược điểm của bảng tương tác với sự hỗ trợ của máy chiếu thường chỉ thích hợp với những không gian từ vừa trở lên.

Ngoài ra, việc lắp đặt màn hình tương tác cũng nhanh gọn và dễ dàng hơn, cùng với những thông số cố định sẽ hoàn toàn không bị thay đổi khi di chuyển.

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Màn hình tương tác có thể lắp đặt ở mọi không gian, diện tích

Quan sát hình ảnh dễ dàng dù ở bất cứ đâu trong phòng họp

Nhờ vào ưu điểm lắp đặt đơn giản, tương thích dễ dàng với mọi không gian, đảm bảo hình ảnh luôn được hiển thị rõ nét ngay cả khi chỗ ngồi không thích hợp. Không chỉ được tối ưu hóa góc nhìn mà ngay cả độ sáng và pixel cũng được điều chỉnh để phù hợp mọi lúc, mọi nơi.

Tăng hiệu quả và khả năng tập trung của các thành viên

Trong các cuộc họp, việc sử dụng màn hình tương tác sẽ giúp gia tăng mức độ tập trung của các thành viên nhờ vào những ưu điểm như:

  • Mọi thứ đều được lưu tự động và trình chiếu đầy đủ, mọi người có thể xem lại khi cần mà không phải ghi chép quá nhiều.
  • Người nghe sẽ tập trung hơn vào những đoạn người thuyết trình muốn nói nhờ công cụ chú thích nội dung quan trọng.
  • Giảm thiểu tối đa thời gian trễ khi chuyển giữa các khung hình hay những bài thuyết trình, tránh được tình trạng xao nhãng trong cuộc họp.

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Tăng hiệu quả và khả năng tập trung của các thành viên trong buổi họp

qMột số lợi ích khác mà màn hình tương tác mang lại cho doanh nghiệp

  • Mang đến những trải nghiệm đỉnh cao công nghệ, cải thiện và tăng tốc hiệu quả công việc lên tối đa cho các cá nhân trong công ty.
  • Tiết kiệm chi phí cho công ty do màn hình tương tác không yêu cầu giá treo trần, không cần phá dỡ cơ sở hạ tầng, thích hợp với nhiều loại phần mềm khác nhau, tích hợp vô số tiện ích tuyệt vời.
  • Tính năng bảo mật được nâng cao bởi hệ thống an toàn được thiết kế khoa học với những công nghệ hiện đại hàng đầu như: xác thực đa yếu tố, xác thực sinh trắc học,….

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp các dòng sản phẩm màn hình cảm ứng tương tác. Tuy nhiên, nổi bật trong danh sách đó phải kể đến màn hình tương tác SONA - Một trong những thương hiệu đã và đang nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng.

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai - Ảnh 6

Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai

Khi lựa chọn màn hình tương tác cảm ứng thông minh tại SONA, bạn sẽ được:

  • Thỏa sức lựa chọn các mẫu mã, sản phẩm màn hình cảm ứng tương tác chính hãng mới nhất, thông minh và hiện đại, phù hợp với mọi nhu cầu và điều kiện của mình.
  • Giá màn hình tương tác được đánh giá là cạnh tranh, phù hợp nhất. Kèm theo đó là rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chương trình giảm giá,...giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí.
  • Chính sách bảo hành dài hạn, hỗ trợ người mua 24/7, sẵn sàng đáp ứng mọi câu hỏi, thắc mắc một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
  • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tư vấn chi tiết để quý khách hàng tìm được sản phẩm tốt nhất…..

Như vậy, với những phân tích trên đây hẳn bạn đã có được cái nhìn tổng quan nhất về màn hình tương tác và những lợi ích tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với dòng sản phẩm ưu việt này và muốn tham khảo thêm thông tin hãy liên hệ ngay với Sona.net để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết nhất. Màn hình tương tác SONA - Giải pháp công nghệ mới cho tương lai.

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