Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc phát hiện ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1973, trú xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang; hành nghề chạy xe ôm) nằm chết trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình) đoạn thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, với nhiều vết đâm trên người, có dấu hiệu của hành vi "Giết người, cướp tài sản".